“ضاع عمرك وانت بتركبها غلط ” .. تعرف على الطريقة الصحيحة لتركيب صامولة الدش .. إشارة القنوات هتبقى زي الصاروخ

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعاني الكثير من الأشخاص أحياناً من ضعف إشارة بعض قنوات الدش أو انقطاع الإشارة مطلقاً بالرغم من الإشارة القوية لتلك القنوات عند الجميع والسبب في ضعف الإشارة هذا يعود إلى التركيب الخاطئ لصامولة الدش وهو أمر صعب نسبياً حيث يتطلب فني متخصص لإعادة تركيبها بشكل صحيح ، لذا سوف نوضح تفاصيل الطريقة الصحيحة لتركيب صامولة الدش بسهولة للحصول على إشارة قوية لجميع القنوات الفضائية.

الطريقة الصحيحة لتركيب صامولة الدش

هناك بعض المشكلات التي قد تواجهنا عند تركيب صامولة الدش ومن أهمها أن أمر تركيب الصامولة يحتاج إلى الدقة الشديدة للوصول إلى إشارة قوية ، وكذلك ينبغي التأكد من فصل الرسيفر عند توصيل كابل الدش .

ينبغي إطفاء الريسيفر عند توصيل السلك الخاص بالدش داخل المكان الخاص به و الريسيفر.

الطريقة الفعالة لتركيب صامولة الدش

يقدم بعض المتخصصين من فني تركيب الدش بعض النصائح الهامة التي يجب القيام بها للوصول إلى الطريقة الفعالة لتركيب صامولة الدش ومن ثم الحصول على إشارة قوية لجميع القنوات ومن هذه النصائح مايلي: