دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعاني الكثير من الأشخاص أحياناً من ضعف إشارة بعض قنوات الدش أو انقطاع الإشارة مطلقاً بالرغم من الإشارة القوية لتلك القنوات عند الجميع والسبب في ضعف الإشارة هذا يعود إلى التركيب الخاطئ لصامولة الدش وهو أمر صعب نسبياً حيث يتطلب فني متخصص لإعادة تركيبها بشكل صحيح ، لذا سوف نوضح تفاصيل الطريقة الصحيحة لتركيب صامولة الدش بسهولة للحصول على إشارة قوية لجميع القنوات الفضائية.
الطريقة الصحيحة لتركيب صامولة الدش
هناك بعض المشكلات التي قد تواجهنا عند تركيب صامولة الدش ومن أهمها أن أمر تركيب الصامولة يحتاج إلى الدقة الشديدة للوصول إلى إشارة قوية ، وكذلك ينبغي التأكد من فصل الرسيفر عند توصيل كابل الدش .
ينبغي إطفاء الريسيفر عند توصيل السلك الخاص بالدش داخل المكان الخاص به و الريسيفر.
الطريقة الفعالة لتركيب صامولة الدش
يقدم بعض المتخصصين من فني تركيب الدش بعض النصائح الهامة التي يجب القيام بها للوصول إلى الطريقة الفعالة لتركيب صامولة الدش ومن ثم الحصول على إشارة قوية لجميع القنوات ومن هذه النصائح مايلي:
- بدايةً يتم ربط كابل الدش ونحتاج لهذه الخطوة إلى قصافة اظافر وبعض الأسلاك الكهربائية وشريط لاصق.
- يتم إبعاد جميع الأسلاك الضعيفة (اسلاك الشعر) للخلف بعيداً عن السلك النحاسي الرئيس.
- إيصال السلك السميك الموجود بالصامولة داخل المكان المخصص به من خلال هذه الخطوات الثلاث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “ضاع عمرك وانت بتركبها غلط ” .. تعرف على الطريقة الصحيحة لتركيب صامولة الدش .. إشارة القنوات هتبقى زي الصاروخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.