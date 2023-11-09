“خراب بيوت مستعجل لو سلقت البيض بالطريقة دي”.. طبيب سعودي يحذر من من خطورة سلق “البيض” بهذه الطريقة.. خاف على صحتك وصحة عيالك!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك الكثير من الناس يقومون بسلق البيض، ولكن قد تحدث كارثة عند القيام بسلق البيض في بعض الحالات، والتي منها تسرب الغاز وغيرها، حيث. حدثت بعض المشاكل أثناء سلق البيض في بعض الدول، مثل السعودية ومصر، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.

أسباب حدوث كارثة عند سلق البيض

يمكن أن تحدث كارثة عند سلق البيت في عدة حالات، منها:

إذا لم يتم غلق صمام الغاز بشكل صحيح، فقد يؤدي ذلك إلى تسرب الغاز، مما قد يتسبب في انفجار أو حريق.

إذا تم ترك الماء يغلي حتى يجف، فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق في القدر أو حتى في المطبخ.

إذا تم سلق الأطعمة في ماء ساخن جدًا، فقد يؤدي ذلك إلى تلفها أو فقدان قيمتها الغذائية.

كارثة تحدث عند سلق البيض

في عام 2019، وقع انفجار في منزل في مدينة الرياض بالسعودية، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين، وفيما بعد فقد تبين أن سبب الانفجار هو تسرب غاز من صمام سخان المياه أثناء سلق الطعام، وفي في عام 2021، قد اندلع حريق في منزل في مدينة القاهرة بمصر، مما أسفر عن تدمير المنزل بالكامل، وقد تبين أن سبب الحريق هو ترك الماء يغلي حتى يجف أثناء سلق الطعام.

كيف يمكن منع حدوث كوارث عند سلق البيض