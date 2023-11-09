” تجنبها فورًا ” .. عادات يومية قد تؤدي لارتفاع سكر الدم .. خلي بالك من صحتك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك عدد من العادات اليومية التي قد تؤثر بشكل كبير على ارتفاع السكر في الدم، حيث نجد انه لجميع مرضى السكر من الضروري أن تكون على معرفة كاملة بطبيعة مرض السكري، وذلك حتى يتم التمكن م السيطرة عليه، فنجد انه قد يكون طريقة أن تحافظ على مستويات السكر في الدم من ضمن النطاق الذي نصحك به طبيبك.
عادات تؤدي الى ارتفاع سكر الدم
وقد أشارت الدراسات الى بعض العادات التي يمكن أن تؤثر على مستويات السكر في الدم، ومن ابرز هذه العادات هي حروق الشمس، فنجد أنه في حالة التعرض لحروق الشمس بشكل مستمر، يسبب الألم والتعب، وقد يرفع الإجهاد والتعب من مستويات السكر في الدم، وكذلك اللجوء الى المحليات الصناعية، حيث نجد ان هناك حاجة ملحة إلى كثير من البحث عن المحليات، ولكن بعض الأبحاث أكدت أن الإكثار فيها يزيد من نسبة السكر في الدم.
أمور تؤثر على سكر الدم
ومن ابرز العادات التي جاءت تؤثر على ارتفاع سكر الدم لمرضى السكري ما يلي.
- تناول القهوة، حيث نجد أن للقهوة السريعة أضرار كثيرة على سكر الدم حتى وبدون مواد التحلية، حيث يعد سكر الدم لدى عدد من الأشخاص حاد الحساسية للكافيين.
- قلة النوم، فنجد انه في حالة لم تنام ليلة واحدة فقط بشكل كافي، يمكن أن تجعل جسمك يستعمل الأنسولين بشكل قليل جدا.
- عادة تخطي وجبة الإفطار، فنجد انه قد تسبب عدم تناول وجبة الإفطار في الصباح إلى رفع نسبة السكر في الدم بعد الغداء والعشاء، أو يمكن أن يكون من الصعب التحكم في نسبة السكر في الدم في وقت لاحق.
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