طول عمرنا بنستخدمه غلط… {زر الهاتف} ليس للتشغيل والايقاف فقط.. خبير هواتف ألماني يوضح 6 استخدامات اخرى لهذا الزر الخطير

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبح الموبايل شيء أساسي عند جميع الأشخاص، حيث يمكنه القيام بجميع الأعمال اليومية، وأيضا لأن الموبايل يجلب لنا العديد من الفوائد والإيجابيات ومع كل الفوائد التي وفرها لنا الموبايل فهناك بعض الأزرار التي لا نعرف الفائده منها، والتي منها مفتاح “زر الباور”، وعلى الرغم من الفوائد الكبيرة التي يقدمها هذا الزر والذي يجهلها تماما معظم الأشخاص،فيعتقدون أن هذا الزر يقوم بإغلاق وفتح الهاتف فقط إلا أن هذا الزر له العديد من المهامات المختلفة التي لا تعرفها، وفي هذا المقال القصير سنعرفكم علي كمية الفوائد التي توجد في زرار الباور.

أهمية زر التشغيل أو زرار الباور

• يستخدم زر التشغيل في العديد من الوظائف الأساسية التي يحتاجها الشخص لأداء العديد من الإجراءات على الهاتف المحمول الخاص به والتي منه: يساعد زر تشغيل الهاتف على تشغيل الفلاش الموجود في الكاميرا ويمكن ضبطه من الإعدادات.

• يمكن من خلال زر التشغيل إنهاء أو رفض المكالمات.

• في بعض الهواتف يقوم زر تشغيل الهاتف في أخذ لقطات الشاشة أو التي تسمي بي الاسكرين شوت.

• يمكن من خلال زر تشغيل وايقاف الهاتف في تشغيل الكاميرا الأمامية.

بعض المشاكل في زر الباور

1.قد يسبب زر تشغيل وغلق الهاتف في حالة الضغط عليه دون قصد في إنهاء المكالمات والتسبب في الإحراج أمام الطرف الاخر.

2.في حالة قيام أحد الأطفال بالضغط عليه، فسيغلق الهاتف ويضيع على صاحب الهاتف العديد من المكالمات الهامة.