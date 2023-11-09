«وفر فلوسك في جيبك» .. طريقة جهنمية ومجربة لتشغيل أي ريموت بدون حجارة .. ياريتني جربتها من زمان!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - منذ ظهور الإنسان علي كوكب الارض وهو يحاول جاهدا في أن يخترع اشياء تسهل عليه أمور حياته وتوفر الوقت والجهد حيث استطاع الإنسان اختراع وسيلة تساعد في تشغيل جهاز التليفزيون والدش بدون استخدام البطارية والتي يجب أن تكون قليلة التكلفة في ظل التحديات الاقتصادية التي نعيشها وفي هذا المقال سوف نخبركم عن هذا الاختراع وطريقه استخدامه.

ما هو الاختراع

قيل في قديم الزمان أن الحاجة هي أم الاختراع ومن أجل ذلك يقوم الإنسان بتجرية الأفكار الجديدة وذلك عندما يواجه نقص في الموارد لديه أو أن شئ يعيق حياته ولذلك يحاول التغلب عليه ومن أبرز هذه الاختراعات هو اختراع الريموت والذي يتم تصنيعه من خلال قطعة من الألمنيوم الموجودة في معظم المنازل والتي بدورها تستخدم كبديل للبطارية في اجهزة التحكم عن بعد وهذا الاختراع يبرز مدى قدرة العقل البشري علي الابداع للتغلب على مشاكله بأقل التكاليف.

طريقة استخدام الألومنيوم في عمل البطارية

لكي يتم تصنيع البطارية من الألومنيوم يجب اتباع الخطوات التالية: