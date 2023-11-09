«هتموت بسببه اوعى تشتريه ولو ببلاش».. احذر من هذا النوع من الزيت المنتشر في الأسواق يدمر المناعة والكبد.. خلى بالك قبل فوات الاوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - احذروا من شراء هذا النوع من زيت الطعام قد يكون هو السم قافل بالنسبة لك والأفراد أسرتك لا تدمر صحتك بشراء زيوت الطعام مجهولة المصدر في الوقت الذي زادت فيه أسعار كل المواد الغذائية نجد أن أسعار زيت الطعام أصبحت مرتفعة للغاية، وقد لجأ بعض الأشخاص السيئين إلى حاجة البعض إلى زيت طعام بأسعار رخيصة، وقاموا بإعادة تدوير زيت الطعام المستعمل ذلك الذي يباع للباعة الجائلين في كل يوم ونجد أن سيدة المنزل تقوم بشراء هذا الزيت المدمر وهي لا تعلم أنه رخيص الثمن ورخيص أيضا من حيث القيمة والمحتوى تابعونا نذكر لكم كل التفاصيل.

تحذير شديد بشأن استخدام الزيوت التي تم إعادة تدويرها

في هذا السياق قال الأستاذ الدكتور هشام موافي وحذر جميع المواطنين من عدم استخدام زيوت الطعام المستعملة وقال إن تلك الزيوت لها العديد من المخاطر على الصحة لأنه يعاد تدويرها بشكل خاطئ تماما حيث يوضع عليها مواد كيميائيه ضاره تعرف باسمه تراب التبييض، تلك المواد من شأنها أن تساهم في تبييض الزيت بشكل كبير وتعيده إلى اللون الذي كان عليه من قبل الاستخدام، وبهذا يسهل وضعه في زجاجات نظيفة وإعادة بيعها في الأسواق مرة أخرى.

وبالنسبة للأضرار التي يمكن أن تكون ناتجة عن استخدام زيت الطعام المستعمل فقال إنه عندما يتم وضعها على النار، ينتج عنها تولد مواد سامة ينتج عن ذلك إصابة الأشخاص بالأمراض التي تدمر الصحة.