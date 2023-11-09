“ضاع عمرنا كله واحنا بنستخدمها غلط” .. إستخدامات سحرية لقصافة الأظافر لم تخطر على بال أحد من قبل .. هتنبهري من اللي بتعمله!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يوجد العديد من الفوائد والاستخدامات التي تقوم بها قصافة الأظافر، بالإضافة إلى قص و تقليم وتنظيف الاظافر، فهي تساعد على توفير الوقت والجهد وإنهاء العديد من الأعمال اليومية،حيث يتم استخدامها في تثبيت الأشياء أو تسهيلًا في الوقت يتم استخدامها في فتح بعض العلب وغير ذلك، واستخدام القصافة للغرض الأساسي أي قص الأظافر آمن ولكن في حالة استخدامها لأغراض أخرى يجب تنظيفها وتعقيمها بشكل جيد، و يُفضل عزل القصافة المستخدمة لأغراض شخصية وتعقيمها بشكل دائم لمنع انتشار العدوى ونقل الأمراض.

الحفاظ على النظافة العامة

الاهتمام بالنظافة الشخصية أيضًا أمر مهم للحفاظ على صحة الأظافر والأصابع يجب تنظيف الأصابع جيدًا قبل قص الأظافر والتأكد من عدم وجود جراثيم أو أوساخ، ولزيادة الأمان يمكن لكل فرد في الأسرة استخدام قصافة أظافر خاصة به.

و للحفاظ على نظافة القصافة وتطهيرها، يجب غسلها بالماء الدافئ والصابون وجفافها جيدًا بعد كل استخدام، ويمكن أيضًا استخدام معقم الأيدي أو المنظفات المطهرة بشكل دوري لتنظيف القصافة، كما يجب تجفيف القصافة تمامًا قبل تخزينها لمنع تراكم الرطوبة التي يمكن أن تساعد على نمو البكتيريا.

استخدامات مذهلة من قصافة الأظافر

يوجد العديد من الاستخدامات التي تم اكتشافها عند استخدام قصافة الأظافر، منها: