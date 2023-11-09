“بقى أشهر من نار على علم”.. طالب يكتب في إجابة امتحان تسببت في حيرة وبكاء المدرسين .. يلا بينا نعرف كتب إيه!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بين وقت وآخر في مواسم الامتحانات المختلفة تنتشر بعض الإجابات الغريبة للطلاب ومؤخرا قد انتشرت صورة لورقة إجابة طالب على مجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونجد أن هذه الصورة كانت تحتوي على إجابة مذهلة أدهشت كل من قام برؤيتها وبدايتهم كان المدرس القائم للتصحيح وقد حصدت تلك الصورة العديد من التعليقات الإيجابية الجيدة، ولكن ما هو السر وراء هذا الأمر، ولماذا اشتهر هذا الطالب إلى هذا الحد، هذا ما سوف نتحدث عنه ونذكر لكم كل التفاصيل.

إجابة طالب تثير إعجاب ملايين

ليست كل أجابه يمكن أن تكون إجابة مميزة ولكن هذا الطالب استطاع على الرغم من حداثة سنه أن يقوم بكتابة تلك الإجابه الذي لم يقوم بكتابتها أي طالب آخر موجود في نفس الفصل الدراسي فكان مطلوب من الطالب إعراب آية قرآنية هي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من عجل، ونجد أن هذا الطالب بدلا من ان يقوم بكتابة إجابة تقليدية باستخدام قواعد الإعراب قد خالف كل أصحابه وكتب خلق فعل ماضي لن انسى فاعله وأنا لا أقدر على كتابه مبني للمجهول تأدبا مع عظمة الله عز وجل فهو موجود دائما وابدا.

تعليقات وردود مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك

قد حصد هذا الطالب الكثير من التعليقات الجيدة والإيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي ونجد أن جميع من قام بمشاهدة ورقة الإجابة مدح بالطالب، وقال أحدهم من المحرج وضع الآيات القرآنية موضع إعراب.