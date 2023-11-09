هتلعب بالفلوس لعب.. علامة مميزة بورقة الـ50 قرش ترفع ثمنها لآلاف الجنيهات… بتتباع بـ150,000 جنيه في أجسواق الأنتيكات!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يرغب الكثير من الناس في حصد مكاسب مادية سريعة من خلال المتاجرة في بعض المقتنيات ، حيث أن عملية البيع والشراء تزيد من الرزق بشكل لا يصدق كما نصحنا الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم ،لذت فإن تجارة القطع القديمة والنادرة بشكل شرعي وقانوني من التجارات الرائجة بشكل كبير والتي لا تتطلب سوى الخبرة الكافية لمعرفة قيمة ما لديك من قطع أو عملات قديمة ، حيث أن لدى هذه الأشياء من يقدرها بشكل كبير لا يمكن تخيل ومن الممكن أن يدفع أثمان مرتفعة للغاية في سبيل الحصول عليها والاحتفاظ بها في معرضه الخاص فهذه الفئة لديه هوس الاحتفاظ بالنوادر من الأشياء

سعر فئة ال 50 قرش القديمة

جدير بالذكر أن من بين تلك العملات التي نتحدث عنها والتي لاقت اهتمام كبير من العديد من الناس على مواقع التواصل الاجتماعي هي فئة ال 50 قرش الورقية القديمة والتي كثر الحديث حولها مؤخرا حيث أن سعرها ارتفع بشكل كبير.

علامات على فئة ال 50 قرش القديمة

في ذات السياق لابد من وجود بعض العلامات في تلك العملة والتي يتم استهدافها والتي صدرت عام 1911 م والتي تحتوي على رسمة مميزة للغاية لتمثال أبي الهول الشهير الرابض في محافظة الجيزة والذي يتواجد على أحد جانبي العملة حيث أن توافر هذا الشرط يرفع سعر القطعة الواحدة لتصل إلى 100 ألف جنيه