“سبب محدش يتوقعه” .. لماذا خلق الله الخنزير ولماذا حرم أكله .. معلومات لم تخطر على بال أحد من قبل!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كل شيء خلقه الله في توازن الأرض له دوره الهام، وعلى الرغم من حظر استهلاك اللحوم الخاصة بالخنزير بواسطة الله سبحانه وتعالى لأضرارها المعروفة على الصحة، إلا أن الخنزير يلعب دورًا هامًا في تنظيف الأرض من المخلفات والأوساخ والجيف، لذلك يعد الخنزير حيوانًا بريًا وغير مناسب للتربية في المزارع، حيث يتغذى على الأعشاب واللحوم في الوقت نفسه، ويُعتبر الخنزير رفيقًا للإنسان منذ العصر الحجري ويشتهر بتشابهه التشريحي مع الإنسان في تشكيلة أعضائه.

أضرار أكل لحم الخنزير على صحة الإنسان

هناك العديد من الأضرار الصحية المرتبطة بتناول لحم الخنزير، منها :

يحتوي على العديد من الأمراض الفيروسية والجرثومية التي قد تنتقل إلى الإنسان عند تناول لحمه، كما أنه يسبب العديد من الأمراض الجلدية والحساسية والتسمم الغذائي.

كما أن لحم الخنزير غني بالدهون المشبعة التي قد تؤدي إلى زيادة نسبة الكوليسترول في الدم وزيادة فرص الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

وقد ثبتت الدراسات العلمية أن تناول لحم الخنزير يزيد خطر الإصابة بسرطان القولون.

التكوين التشريحي للخنزير

يتمتع الخنزير بتكوين تشريحي شبيه بتكوين الحيوانات الثديية الأخرى، ومن خصائص الخنزير التشريحية الملحوظة: