بطلها بقى لتخرب بيتك!!.. الشرقية للدخان تعلن عن أسعار السجائر الجديدة بعد قرار رفع البنزين.. اعرف السعر ومتخليش حد يضحك عليك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - التدخين ضار بالصحة ورغم ذلك نرى الكثير من الأشخاص يسارعون في استخدام الأنواع المختلفة منها، وعند غلاء الأسعار بدأ الكثير التخلي من العادة السيئة ولكي يتم التعافي من هذه العادة السيئة لابد من إليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في تجنب التدخين ولابد في البداية اتخاذ القرار قم باتخاذ قرار حاسم بأنك لن تبدأ أو تواصل التدخين. قم بتوضيح الأسباب التي دفعتك لاتخاذ هذا القرار وحافظ على رؤيتها دائمًا، تجنب الأماكن والمواقف التي تشجع على التدخين.

أسعار السجائر الحالية

لم تشهد أسعار السجائر تغييرًا بعد ارتفاع أسعار البنزين، ولكن يمكن أن تختلف الأسعار من تاجر لآخر وفقًا للموقع وبعض العوامل الأخرى، ومن الأسعار الحالية :

كليوباترا: 24 جنيهًا للعلبة.

كليوباترا سوبر: 26 جنيهًا للعلبة.

كليوباترا بلو: 28 جنيهًا للعلبة.

-كليوباترا كينج سايز: 30 جنيهًا للعلبة.

-كليوباترا سويتش: 32 جنيهًا للباك.

مارلبورو ب: 60 جنيهًا للعلبة.

مارلبورو ريد: 62 جنيهًا للعلبة.

مارلبورو جولد: 64 جنيهًا للعلبة.

كنت ب: 58 جنيهًا للعلبة.

كنت ريد: 60 جنيهًا للعلبة.

كنت جولد: 62 جنيهًا للعلبة.

لايت: 56 جنيهًا للعلبة.

لايت سويتش: 58 جنيهًا للعلبة.

أضرار التدخين على الصحة العامة

تعتبر السجائر من المنتجات التبغية التي تحتوي على مواد سامة وضارة بصحة الإنسان، ومن بين أضرار السجائر على الصحة العامة الآتي: