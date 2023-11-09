حاجة كدة برة الصندوق وعمرها ماخطرت على بال حد..تعالي اقولك علي سر “عدم وجود النمل في محلات الحلويات والمخابز ” هتنبهري ياريتني عرفتها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - النمل يوجد في اماكن كثيرة حولنا خاصة في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة حيث بدأ العديد يتساءل سؤال يطرح على الذهن كثيرا وهو لماذا لا يتواجد النمل في المخابز ومحلات الحلويات برغم من انها مليئه بمواد تجذب النمل مثل السكر والدقيق وبعض المكونات الاخرى التي تستخدم في هذه المخابز وانهم لن يستطيعوا استخدام مبيدات حشرية فما هو السر وراء عدم وجود النمل نهائيا في هذه المحلات هذا ما سوف نعرضه خلال الفقرات التالية.

طريقة التخلص من النمل نهائيا

يلجأ المخابز والافران ومحلات الحلويات بالتخلص من النمل بطريقه معينه حيث ان هناك سر يجعله يستخدمون طريقة مثالية لا تضر الطعام ولا تسبب أي خسائر لهم حيث انهم لا يصلح استخدام المبيدات الحشرية ولكنهم يستخدمون السمسم فيها التخلص من النمل لأنه احد المواد التي تساعد فيها القضاء على النمل وابعاده عن المكان فإن النمل والسمسم اعداء لن يجتمعوا في مكان واحد لأن السمسم يؤثر على حاسة الشم عند النمل لذلك فهو يبعد تماما عند تواجد السمسم.

سر القضاء على النمل بالسمسم

السمسم له مفعول كبير في طرد النمل لأنه يؤثر على حاسة الشم لديه وتنعدم لذلك لا يقترب المكان نهائيا بالاضافة الى ان سمسم احد المواد الطبيعية التي لا تضر الاطعمه او تدل افراد المكان فيمكن استخدامه بأمان لذلك يلجأ الى اصحاب المخابز والافران لانه يعد من أحد الطرق الامنه.