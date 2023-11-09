“ازاي عايشين ومنعرفش” .. لن تصدق ماذا يحدث لجسمك عند النوم و”التلفزيون مفتوح”؟.. شئ لا يصدقه عقل!!!

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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر النوم هو من أهم الأمور التي خلقها الله تعالى للبشر لأنه يلعب دورا رئيسيا في صحة الإنسان والأشخاص الذين يقومون بجعل نومهم متقطع لا يحصلون على قسط كافي من الراحة وبشكل خاص إذا قام الشخص بالنوم وهو يتفرج على التلفاز لأن ذلك يؤثر على وظائف الجسم كلها تؤدي بالإنسان إلى الكثير من الأمراض الخطيرة.
أضرار النوم أمام التليفزيون
هناك العديد من الأضرار التي يسببها التلفاز عند تشغيله أثناء النوم ومنها:
- انخفاض مستوى الميلاتونين حيث أنه هناك دراسة تقول أن التعرض للضوء الأزرق المنبعث من التليفزيون يقلل من إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم.
- ارتفاع خطر الإصابة بالسمنة حيث أن الدراسات أثبتت أن الأشخاص الذين ينامون امام الضوء الاصطناعي هم الأكثر عرضة للإصابة بالسمنة.
- يؤثر على الصحة النفسية حيث أن التعرض للضوء الأزرق دائما يساعد علي زيادة الشعور بالمشاعر السيئة التي تؤثر على الصحة النفسية مثل القلق والاكتئاب والحزن.
- الإصابة بدين النوم وهو عبارة عن نقص النوم المتراكم بمرور الزمن وذلك عندما لا يحصل الشخص علي قسط كافي من النوم مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية
مراحل النوم المختلفة
هناك العديد من المراحل المختلفة للنوم مثل :
- النوم العميق والذي فيه يدخل الدم الى العضلات وتحدث عملية صيانة للجسم من أجل استعادة نشاطه.
- النوم الريمي وهو نوم حركة العين السريعة حيث أن في هذه المرحلة يبدأ للمخ ينشط وتبدأ الأحلام ويكون الجسم غير قادر على الحركة.
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