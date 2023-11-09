حتى لا تقع في الحرام.. 3 حركات خبيثة تحبها المرأة بجنون وتعشق الرجل الذي يفعلها معها.. ستصبح خاتم في إصبعك مهما كانت عنيدة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تقابل الرجال في حياتها العديد من الفتيات والنساء التي يعجبون بها ولكن لا يستطيعون التعبير عن مشاعر الحب والغرام تجاه هذه الفتيات خاصة التي يراها كل يوم في العمل أو الشركة التي يعمل بها أو الشارع من الجيران والأقارب فيرغب الرجل طول الوقت أن يلفت انتباه هذه الفتاة تجاهه حتى ينجح ويفوز بقلب هذه السيدة التي يحبها فسوف نتعرف على بعض الحركات التي إذا قام بها سوف يجذب انتباه الفتيات إليه ويصل إلى كل ما يريد.

حركات خبيثة تحبها المرأة وتعشقها لا يعرفها معظم الرجال

الحركة الأولى

إذا استخدم الرجل هذه الحركات سوف يستطيع أن يعبر عن مشاعره تجاه هذه المرأة والإعجاب بها فهذه الحركات تجعل المراة في حيرة من أمرها ومرتبكه ستفكر مباشرة في الإعجاب بهذا الرجل ولكن ستظن أنه غير جاد ويريد التسلية بها وبعد ذلك ينتقل ثاني خطوه.

الحركة الثانية

يقول للمرأة أنه رجل محافظ لا يدخل في أي علاقة خارج إطار الزواج فهذا الشئ يربكها أكثر وقد تعود لأول خطوة وتتشتت أفكارها وتعتقد أنه رجل معقد ولكن صراع الماء يقنعها بانه رجل تقي ولا يرغب في اي علاقة غير شرعية وأنه لا يفكر في ماضي أي امرأة،ومع الوقت تتأكد هذه الفتاة من مشاعر هذا الرجل المقنعة وأنه جاد في مشاعره ولا يرغب التلاعب بها.

مفاتيح سحرية تساعد على النجاح العلاقة

ضع خطة للمستقبل

السعادة لا تتحقق إن بوضع الأهداف من خلال الشخص اثناء اقامه العلاقه بشكل عام وعند تحقيق الاهداف من قبل الزوجين سيشعر بسعاده وهذه السعاده لها دور كبير في تقوية العلاقة بينهما بشكل كبير

الكلمه الطيبه

الكلمه الطيبه تداوي أي جرح مهما كان، حيث أنها ترفع الحالة النفسية خاصة إذا خرجت في الوقت المناسب حتى تعالج مواقف صعبة كثيرة إلى الأفضل.