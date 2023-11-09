“إياكي تشتريه ولو ببلاش”.. تجنبي شراء “هذا النوع من الزيوت” المنتشرة في الأسواق حالياً… سم قاتل يدمر الصحة والجهاز المناعي!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - انتشرت ظاهرة غريبة جدا خلال الفتره القليله الماضيه في مصر ومنذ عدة أشهر وهو وجود كمية كبيرة جدا من الباعة المتجولين، يقومون بشراء زيوت الطعام المستعملة بأسعار كبيرة، وهذا دفع وزارة الصحة تقوم بعمل حملات لمعرفة فيما تستخدم تلك الزيوت وتم اكتشاف أمر خطير جدا، وأن تلك الأفراد تقوم بإعادة استخدام تلك الزيوت بطريقة خاطئة تماما ، باستخدام مواد ضارة تضر بصحة الإنسان وتسبب له تسمما ، الأمر في غاية الخطورة لهذا قررنا من خلال موقع نيوز مصر في هذا الموضوع نذكر لكم كل التفاصيل المتعلقة بإعادة استخدام زيت الطعام المستعمل.

خطر إعادة تدوير زيت الطعام المستعمل

في هذا السياق نجد أن هؤلاء الباعة الجائلين الذين يقومون بشراء زيوت الطعام المستعملة من سيدات المنزل باسعار زهيده يعيدون تدويرها بطريقه خاطئه لاكساب اللون الفاتح الذهبي البراق، الذي يجذب الناظرين إليه في الأسواق ليتم بيعه من خلال وضع مواد كيميائية تعرف باسم تراب التبييض، تجعله يبدو بهذا اللون الصافي ومن ثم يتم تعبئته في زجاجات نظيفة لبيع وتداوله في الأسواق عن طريق محلات غير مرخصه في هذا السياق حظرت وزاره الصحه من هذا النوع من الزيوت وأوضحت بانغ استخدامه يؤثر على الجهاز المناعي للإنسان، ويدمر الكبد لذلك لابد أن تحذر سيده المنزل من شراء هذا النوع من الزيوت التي تؤثر على أفراد أسرتها.

تحذيرات شديدة من استخدام الزيوت الضارة

الأمر ذاته أكده الأستاذ الدكتور هشام موافي والذي قال بان استخدام زيوت الطعام لمراد عديدة وتعرضها درجات الحرارة يؤدي إلى تفكك المواد الكيميائيه الضاره الموجوده فيها ،والتي تسبب للإنسان الامراض وعرض حياته للخطر.