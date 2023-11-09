ضاع عمرك بتقشريها غلط!!… انسي المرمطة وقشري 10 كيلو رمان في ثواني معدودة.. ضيعنا حياتنا واحنا منعرفش الطريقة السريعة لتفصيص الرمان !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الرمان من أفضل الفواكه التي يعشقها الجميع او معظم الأشخاص وتوجد الطرق الكثيرة في طريقة تقشير الرمان مثل استخدام السكين او استخدام أي آله حادة او استخدام غطاء الازازه في تقشير الرمان ويجد البعض صعوبات في تقشير الرمان ولكن في هذا المقال سنقول لكم طريق التقشير الرمان بغطاء القزازه للتسهيل عليكم ولكي تتمكنوا من تقشير العدد كبير من الرمان في وقت قليل.

طريقه تقشير الرمان بغطاء الازازه

أفضل الطرق في تقشير الرمان هو استخدام غطاء الازازه للتقشير اولا قومي بجلب غطاء ازازه وضعيه في أعلى الرمان على رأسها ثم بعدها قومي بجلب سكين والتحديد على الرمانه حول غطاء الازازه وبعدها قومي بفتح الرمانه باستخدام الأساليب السهله لكي لا يتسبب في فرط الرمانة بشكل عشوائي وبعدها قومي بفتح جميع أجزاء الرمانة ومن ثم بعدها ستجديها سهله ومتاحه للاكل.

تقشير الرمان بقطاعة التفاح

تختلف الكثير من الخطوات في تقشير الرمان وفي هذه الفقرة سنعرف طريقة تقشير الرمان بقطاعة التفاح:

قومي بوضع الرمانة في قطاعة التفاح ومن واحكميها جيدا عليها ومن ثم بعدها قومي بلف الرمان على قطاعة التفاح لكي تتمكني من تقطيعها بشكل جيد دون فرط الحب داخل الرمان، ومن خلال تنفيذ هذه الخطوات السهلة والبسيطة ستجدي بعدها أن الرمان قد قشر بشكل جيد وتستطيعي أيضا تقشير الكثير من الرمان في وقت قليل.