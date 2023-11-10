أوعى ترميه بعد النهاردة .. طريقة عبقرية للاستفادة من “شاحن الهاتف القديم”.. كنز كبير لا يعلمه الكثير!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في عصرنا هذا لا يوجد أحد من لا يقوم بإستخدام الهواتف المحمولة بشكل يومي ، فهو أصبح شئ أساسي في حياتنا نتيجة للتطورات الكبيرة التي تحدث في عالم التكنولوجيا ، وهناك العديد من الأنواع التي يأتي معها أيضا انواع مختلفة من الشواحن ، تتناسب مع أنواع الهواتف المختلفة، وبمرور الوقت ومع كثرة استخدام شاحن الهاتف بشكل يومي خاصة مع البطاريات التي تنفذ بشكل سريع يحدث تلف في الشاحن ويقوم الكثير من المستخدمين بإلقائه، في حالة أنه من الممكن أن يتم تصليحه وجعله صالح للاستخدام عن طريق خطوات بسيطة .

استخدام الشواحن القديمة

شاحن الهاتف هو بكل تأكيد الأداة الوحيدة التي يمكن من خلالها تغذية الهاتف ، وهذا يدل أن الشاحن أداه هامة جدا و أساسية لتشغيل الهاتف ، ولكن ماذا عن الشواحن القديمة نجد أنه بمجرد أن يتلف الشاحن أو أن يتم شراء هاتف جديد يتم التخلص منه، ولكن ما لا تعرفوه أن هذا الشاحن يمكن استخدامه بطريقة جيدة والاستفادة منه حتى بعد أن يتلف .

كيفية الاستفادة من الشواحن القديمة

قبل القيام بإلقاء الشواحن القديمة عليك التأكد من أنها غير صالحة للاستخدام، ويمكنك التأكد من ذلك عن طريق الآتي:

قم بفحص كفاءة الشحن من خلال استخدام الشاحن عندما تكون البطارية فارغة تمامًا ثم احسب المدة التي يحتاجها لملء البطارية.

إن كان يحتاج إلى مدة كبيرة للشحن، قم بفك أجزاؤه الداخلية.

إن وجدت أي سلك غير موجود بمكانه يمكنك تركيبه مع مراعاة وضع الطرف السالب مع السالب والموجب مع الموجب.

قم بتركيب أجزاء الشاحن واستخدمه ستجد أن كفاءة الشحن قد اختلفت.

وأما بالنسبه لطريقه استخدام الشواحن القديمة فنجد أن الفكرة تكمن في استخدامه للتأكد من عمل مقابس الكهرباء، وتلك الفكرة قد تم اقتباسها عن أحد اليوتيوبرز بعد أن قامت بها عبر قناته، وأصبح العديد من الأشخاص يرحبون بهذه الفكرة ولا يقومون بالتخلص من الشواحن القديمه أو يلقوها في القمامة .