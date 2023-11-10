ولا الجن الأزرق يعرفها...هل تعلم ماذا يحدث لهاتفك عند وضعه مقلوب علي شاشته ؟!..معلومة صادمة لم تعرفها من قبل!!

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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبح الهاتف المحمول لا غنى عنه في حياتنا اليومية، ولكن هناك العديد من السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها العديد من الأشخاص أثناء استخدام هواتفهم الذكية، وربما أبرز هذه المشاكل هو أن العمل يتم لوضع الهاتف المحمول على شاشته مباشرة، لذا نجد أن استخدام هذه الطريقة قد يؤثر بشكل كبير على الهاتف المحمول، لذا يجب وضع الهاتف بشكل مقلوب على شاشته بسبب فوائده الكثيرة.
سر وضع الهاتف مقلوبًا على شاشته؟!
هناك العديد من الأشخاص الذين يتساءلون باستمرار لمعرفة سبب وضع الهاتف مقلوبًا على شاشته، نجد أن في بعض الحالات يحدث ارتفاع كبير في درجة حرارة الهاتف المحمول، مما يؤثر سلبًا على بطارية الهاتف ويسبب عطل في نظام الهاتف المحمول، ولكن عند وضع الهاتف مقلوبًا على شاشته، يتم تهويته وإدخال بعض الهواء إليه للسماح بانخفاض درجة الحرارة، وفوائد أخرى ستتعرف عليها في السطور التالية.
فوائد وضع الهاتف مقلوبًا على شاشته:
1. تساعد بشكل كبير في تنظيف مكبرات الصوت على الهاتف بشكل دائم.
2. تساهم في الحفاظ على صحة بطارية الهاتف بشكل عام.
3. حماية الشاشة: يحمي الزجاج الخارجي للشاشة الهاتف من الخدوش والكسور.
4. تحسين تدفق الهواء: السماح للهاتف بتلقي الهواء، مما يعود بالفائدة خاصة للبطارية.
5. تحسين جودة الكاميرا: حفظ الكاميرا الخلفية من الأوساخ والخدوش يعزز بشكل كبير جودة الكاميرا.
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