معلومة بمليون دولار..دراسات تؤكد أن هذه العلامات تشير بوجود آثار تحت الأرض..كنز تحت بيتك!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -

الآثار القديمة هي مواقع أو أشياء تاريخية تمتلك قيمة تاريخية وثقافية، مثل الأنقاض والآثار الأثرية التي يمكن العثور عليها في مناطق مختلفة، تشمل هذه القطع التاريخية المتنوعة المعابد، والمقابر، والأواني، والنقوش، والتماثيل، وتعكس غالبًا التقاليد والحضارات القديمة، وهناك العديد من من العلامات التى توكد على وجود آثار في هذه المنطقة ربما تكون قريبة منك او تحت منزلك وانت لا تعلم عنها شئ.

البحث عن الآثار القديمة هو اهتمام مطلوب على نطاق واسع، حيث يُنظر إلى هذه الآثار على أنها مصدر رابح يمكن بيعه للحصول على الكثير من المال. هناك مؤشرات متنوعة، تختلف باختلاف المناطق، تشير إلى وجود الآثار القديمة، غالباً ما يربط الناس بعض العلامات، مثل الأحلام المزعجة والتشققات في المنازل والكتابات المحفورة على الأحجار، بوجود الأنقاض تحت الأرض.

يتطلب عملية الحفر في المواقع الأثرية اهتمامًا فائقًا لتجنب إتلاف الأدلة الأثرية. تختلف عملية الحفر باختلاف طبيعة المكان، سواء كان ذلك في كهف أو مقبرة. في حالة الكهف، يتم تقسيم المكان إلى مربعات ويتم حفر كل مربع بعناية فائقة.

في حالة المقبرة، يتم حفر بئر نحو الرصيف أمامها، وتختلف الأدوات المستخدمة في الحفر، حيث يتم استخدام جرارات كبيرة وفرش صغيرة، ويتم نقل أو رد الأرض باستخدام الفُرُش للحصول على أدوات مدفونة صغيرة.