لا تستعملها في الحرام.. .. 3 حركات خبيثة تحبها المرأة بجنون وتعشق من يفعلها .. هتبقي خاتم صباعك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد لغة الجسد هي اللغة الأكثر صدقا علي الاطلاق حيث ان لكل شخص لغة جسد مختلفة تماما لأنها تحدث بشكل طبيعى ولا إرادي فإذا كذب الشخص مثلاً فإن جسده سيصدر علامة معينة لتبين أن هذا الشخص يكذب، والأنثى هي الأفضل دائما في قراءة ومعرفة لغة الجسد وهذا يحدث بشكل طبيعي ودون قصد منها ولكن هي فطرتها حتى تكون قادرة على فهم الرجل وتقوم باحتوائه ، وبنئا علي هذا يتم معرفة الحركات التي يفضلها الجسد ولا ينفر منها .

حركات خبيثة تحبها المرأة وتعشقها لا يعرفها معظم الرجال

3 حركات خبيثة تعجب المرأة وتعشق الرجل الذي يفعلها كشفت خبيرة الأسرة اللبنانية الدكتورة لميس شعبان ، عن 3 حركات تصفها بالخبيثة ، عندما تقع امرأة في حب الرجل الذي يصنعها وتتعلق به بجنون ، وهذا ما نشرته د. لميس مقطع فيديو على قناتها على اليوتيوب ذكرت فيه تلك الخطوات التي تحبها أي امرأة . الخطوات الثلاث هي كالتالي:

الخطوة 1:

عبر عن مشاعرك للمرأة ، وضح أنك معجب بها ، ولكن في نفس الوقت أخبرها أنك لست مستعدًا لبدء أو الدخول في علاقة ، لذلك تربكها وتفاجئها بالتناقضات في كلامك ، قل أنت تحبها ، وفي نفس الوقت لا تكون قادرًا على الدخول في علاقة أو ارتباط بها، عندما يكون فكر المرأة الأول هو بلا شك أنك تريد الاستمتاع معها، واللعب بمشاعرها ، من أجل تحقيق هدفك المحدد ، وفي هذه الحالة عليك الانتقال إلى الخطوة الثانية وتطبيقها على الفور.

الخطوة 2:

يخبر المرأة أنها شخص محافظ ولا تقبل أي علاقة غرامية أو عاطفية خارج الزواج. يمكن أن تزيد هذه الخطوة من ارتباكها وتدمر فكرتها في الذهاب إلى الخطوة الأولى، عندما تعتقد أنك تحاول الاستمتاع معها واللعب بمشاعرها. هذا يقنعها أنك شخص معقد.

الخطوة 3:

بعد تخيل شخص معقد في خيال المرأة ، انتقل على الفور إلى الخطوة 3 وأخبرها أنه على الرغم من أنك لست مستعدًا لعلاقة أو ارتباط ، ولا تقبل ممارسة اي نشاط غرامي خارج نطاق الزواج ، فأنت في نفس الوقت شخص منفتح لا تهتم لأمرك. عندما تفكر في الزواج ، ماضي المرأة التي سترتبط بها ، لذلك تزرع فيها الثقة بأنك شخص محافظ لن يتلاعب بمشاعرها ، وأنت شخص منفتح وبسيط لا يهتم بماضيها مهما كان.