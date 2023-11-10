هتظبط من أول مرة.. تعرفي على طريقة عمل “الكريم شانتيه” في المنزل بمكون واحد فقط.. جربيها وانتي هتدعيلي!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تقوم العديد من ربات المنازل بتحضير مجموعة من الحلويات اللذيذة والصحية لأطفالهن دون الحاجة إلى شرائها بأسعار مرتفعة من المحلات، وذلك بغرض توفير الوقت وضمان جودة المكونات. يُعتبر الكريم شانتية أحد المكونات الأساسية التي تُستخدم في تزيين الحلويات والكيك، ولكن مع ارتفاع أسعاره في الآونة الأخيرة، يُمكن تحضيره بسهولة في المنزل بتكلفة أقل.

عمل الكريم شانتيه في المنزل

المكونات

– كوب من الحليب البارد كامل الدسم.

– ملعقة من الجيلاتين.

– ثلاث ملاعق من السكر .

– ملعقة من خلاصة الفانيليا.

– ملعقتين من الماء.

فهو يعمل علي تحسين الطعم والقوام يضيف الكريم شانتيه طعمًا غنيًا وقوامًا ناعمًا وكريميًا إلى الحلويات والكيك. يمكن استخدامه لتحسين تجربة الطعام وجعلها أكثر لذة.