دلعي نفسك وجوزك.. هاتي معلقة من الفازلين وقرن فلفل واستخدميها بهذه الطريقة..هتغير حياتك ١٨٠ درجة وهتدعيلي!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كثير من النساء والسيدات يحببن العناية بأنفسهن وبمظهرهن، خاصة جودة بشرتهن، بهدف الحصول على بشرة واضحة ونقية خالية من أي بقع داكنة، مما يجعلهن يشعرن نفسياً بتحسين، لذا هناك وصفة يمكن إعدادها في المنزل باستخدام الفلفل والفازلين تعمل على تفتيح البشرة والتخلص من آثار البثور الحالية على الوجه، وهو ما سيجعل زوجك وأطفالك يندهشون من جمالك، لذا سنشرح المكونات المستخدمة في هذه الوصفة، وكذلك الخطوات لتحقيق أفضل النتائج، وهذا في السطور التالية سوف نتعرف بالتفصيل على كيفية تجهيز هذه الوصفة، تابعونا.

ملحوظة: من المهم التحقق مما إذا كنتِ تعانين من حساسية تجاه الفلفل الحار قبل بدء الوصفة. في حالة حدوث أي احمرار أو التهاب، يجب التوقف عن استخدام الخليط والبحث عن خليط بديل، وعندما تكون الوصفة متوافقة مع بشرتك، استخدمي مرطبًا قويًا لتجنب تقشير الوجه، اتبعي الخطوات المبينة للتطبيق الفعّال:

1. قومي بمزج ملعقة من الفلفل الحار وزيت جوز الهند وعصير الليمون والفازلين.

2. قومي بخلط المكونات حتى تصبح مزيجًا متجانسًا.

3. قومي بتنظيف وجهك بشكل جيد باستخدام اللوشن والماء.

4. ضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة ربع ساعة.

5. اشطفي وجهك جيدًا بالماء للتخلص من الخليط.

مع مرور الوقت، تعد هذه الروتين وعداً بالحصول على بشرة خالية من البثور السوداء أو آثار البثور.