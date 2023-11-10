ياريتني جربتها من زمان…طريقة جهنمية لتقشير 10 كيلو رمان في ثواني …هتاكلى الرمان وقتي ما تحبي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الرمان يعتبر واحدًا من أفضل الفواكه التي تكثر في الشتاء، حيث يعتبر فاكهة شتوية معروفة، يجدر بالذكر أن هناك العديد من الأشخاص الذين يحبون تناولها كثيرًا، ولديها أيضًا مجموعة واسعة من الفوائد الهامة التي تعود بفائدة كبيرة للجسم، حيث يساعد في تعويض نقص الحديد. ولكن ما يصعب فيه هو تقشير الرمان والتخلص من القشور واستخراج بذور الرمان. لذا يبحث الكثيرون عن طريقة مميزة لتقشيره بسرعة، وهذا ما سنتعلمه من خلال متابعة المقال التالي.

هناك العديد من الطرق التي يمكن اتباعها لتقشير الرمان في المنزل، وهي كالتالي:

استخدام جهاز قاطع التفاح:

استخدم قاطع التفاح لاستخراج بذور الرمان بكل سهولة.

ضع رمانة نظيفة ووضع القاطع أعلى الرمانة.

قطع الرمانة حتى تصل إلى النهاية، حيث ستجدها قد تم قطعها إلى أجزاء متساوية.

بعد ذلك انثر بذور الرمان في صحن كبير.

بشكل اختياري يمكن استخدام ملعقة خشبية للضرب بلطف على الجزء الخارجي للرمان لتسريع انتشار البذور.

استخدام غطاء الزجاجة لاستخراج بذور الرمان:

استخدم غطاء زجاجة عادي لهذه الطريقة.

وضع الغطاء على أعلى الرمانة.

استخدم السكين لتحديد حدود حول غطاء الزجاجة.

بعد ذلك يتم تحديد بعض الخطوات على الرمانة من جميع الجوانب.

اضغط بلطف على أعلى الزجاجة، ثم ابدأ في إزالة بذور الرمان من القشرة.

تقدم هذه التقنيات المبتكرة والفعّالة وسيلة ملائمة للاستمتاع بالرمان دون عناء الطرق التقليدية للتقشير.