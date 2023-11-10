كارثة لو طلع في بيتك .. هذه العلامات تنبه بوجود ثعبان في المنزل وعليك البحث في هذه الأماكن فورًا .. انتبه فورًا قبل فوات الأوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يختلف الجميع في مصادر الخوف فهناك من يفزعه بعض الأشياء التي قد تكون معتاده والبعض الاخر لا يفزع منها ، ولكن الذي لا يوجد به جدل من الجميع هو الفوع الشديدي عند سماع بوجود احد الثعابين داخل المنزل ، حيث تعتبر الثعابين من أكثر الزواحف خطورة على الإطلاق ويوجد منها أنواعها وأشكال باختلاف الأماكن المتواجدة بها والبيئة وطبيعتها، ولكن السؤال الشائع هل هناك ثعابين في المنزل أم لا؟، وما هي الدلالات على ذلك، بالطبع من الممكن أن تجد ثعبان داخل المنزل وأنت تجهل مكانه، ولكن وما هي العلامات التي يمكن أن تأكد بها على وجود ثعبان أم لا؟ .

علامات وجود ثعبان فى المنزل

يوجد المزيد من الدلالات التي تثبت وتؤكد على أن هناك ثعبان داخل البيت وأنت تجهل ذلك، ومنها الآتي:

من الممكن أن تشاهد جلد الثعبان في مكان ما داخل البيت، وفي تلك الحالة يجب أن تتأكد من ذلك داخل منزلك حيث أن الثعبان يغير جلده من حين لآخر.

يلزم عليك أن تحرص بشكل جيد حيث أن هناك الكثير من الثعابين التي تخرج سم قاتل.

تستطيع أن تتعرف على الثعابين من رائحتها في أي حيز، فلها رائحة مميزة شهيرة.

ابحث بشكل جيد في مدخل المنزل وفي بدروم المنزل حيث أن الثعابين تجلس في المناطق الدافئة.

مناطق تواجد الثعابين في المنزل

تعشق الثعابين التواجد في عدة مناطق مثل التالي: