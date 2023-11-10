خد بالك علشان هتزعل.. 5 أخطاء يجب تجنبها عند السحب من ماكينة الصرف الالي الـ ATM..متجيش تقول معرفش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعرّف على الأخطاء التي يجب تجنبها عند سحب النقود من أجهزة الصراف الآلي. في الوقت الحالي، تعتمد معظم العمليات المالية على بطاقات الفيزا، سواء كان ذلك عند استلام الموظفين لرواتبهم، أو عندما يقوم المتقاعدون بسحب أموالهم، وحتى المستفيدين من برامج التكافل والكرامة وغيرها، بلغ عدد البطاقات البنكية الفعّالة في البنوك حوالي 56 مليون بطاقة، ومع ذلك، يقوم العديد من الأشخاص بارتكاب أخطاء أثناء عمليات السحب والإيداع من خلال أجهزة الصراف الآلي، مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تلف البطاقة وعدم القدرة على سحب الأموال أو استرداد البطاقة من الجهاز. لذلك دعونا نتعرف على هذه الأخطاء الشائعة ونتعلم كيفية تجنبها، من خلال موقعنا.

كإجراء احترازي، من الأفضل عدم إدخال رقم التعريف الشخصي للبطاقة بشكل غير صحيح أكثر من مرة واحدة حيث يقوم نظام البنك التلقائي بهذا لمنع استخدام بطاقة العميل من قبل شخص آخر. يجب أيضاً تجنب إدخال البطاقة إذا كانت بها خدوش أو تلف أثناء عملية السحب، علاوة على ذلك قد لا تخرج البطاقة إذا كنت تتأخر في سحبها بعد انتهاء العملية، كن حذرًا عند حدوث خطأ في النظام لتجنب إدخال البطاقة في تلك اللحظة.

الخطوات لاسترداد بطاقتك الفيزا إذا تم سحبها بسبب خلل أو خطأ في النظام

انتظر بالقرب من الجهاز: إذا تم سحب البطاقة من الجهاز بسبب خطأ، فمن الأفضل الانتظار بالقرب من الجهاز لبضع دقائق قبل اتخاذ أي إجراء إضافي.

قم بزيارة الفرع: إذا لم تتم إعادة البطاقة تلقائيًا، يمكنك الذهاب إلى الفرع البنكي الذي تم منه سحب البطاقة.