“مشروب سحري يصنع المعجزات”!!.. شاهد ماذا يحدث لجسمك عند إضافة “الفول السوداني للشاي”.. مفعوله جبار بعد 4 ساعات فقط!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الشاي من أكثر المشروبات المعروفة والمنتشرة في جميع البلدان العربية والأوروبية على حد سواء لما يمتاز به من طعم لذيذ ومميز لا يقاوم بالإضافة إلى فوائده الكثيرة والمفيدة لجسم الإنسان، والجدير بالذكر أن هناك العديد من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي قد أشادوا مشروب ذو قيمة غذائية عالية وهو الشاي بالفول السوداني كيث أكد الكثيرين من رواد التواصل الاجتماعي والأطباء أيضاً بمدى أهميته لما يحتويه من معادن وفيتامينات متعددة يحتاجها الجسم.
فوائد الشاي بالفول السوداني للصحة والجسم
يعتبر هذا المشروب الرهيب من أكثر المشروبات الغنية بالعديد من الفوائد الصحية والعلاجية التي يمكن ذكرها في التالي:
- يساعد على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
- يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة مما يعزز من مناعة الجسم.
- يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع.
- يقي الجسم من الأمراض السرطانية.
- يعمل على الوقاية من الإصابة بالأمراض المزمنة منها مرض السكري وأمراض القلب.
- يعزز صحة الجلد والبشرة.
- يعمل على خسارة الوزن الزائد بفاعلية كبيرة.
طريقة تحضير مشروب الشاي بالفول السوداني
يمكنك التمتع بمشروب صحي ولذيذ عن طريق تحضيره في المنزل بكل سهولة وبخطوات بسيطة كالتالي:
- نحضر كوب لتحضير الشاي بالطريقة المعتادة من إضافة نصف ملعقة صغيرة من الشاي مع سكر حسب الرغبة.
- نضع كمية من الفول السوداني المقشور في الكوب مع باقي المكونات.
- نقوم بغلي كمية من الماء على النار ثم نضع الماء المغلي في كوب الشاي مع التقليب الجيد.
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