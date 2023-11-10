فكره بمليون جنيه هتغير حياتك..!! قشور الموز كنز في بيتك أغلى من الدهب تعالي أقولك تعملي بيه أيه؟.. 5 اسرار خطيرة ليه مش هتخطر على بالك!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يُفضل على الكثير منا تناول الموز، سواء كنا بالغين أم أطفالًا، يعتبر الموز واحدًا من أكثر الفواكه فائدة يحبها الجميع، وذلك لأن الموز يتميز بطعم رائع لا يقاومه أحد، هناك العديد من الفوائد الصحية المختلفة في الموز، حيث يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، بما في ذلك بعض الفيتامينات والمعادن، وقد ذكر بشكل بارز البوتاسيوم.

وبعد تناول الموز يتخلص العديد منا من القشرة دون أن نعرف مدى أهمية قشر الموز. فهو يحمل أهمية كبيرة حيث يُستخدم لعلاج العديد من مشاكل الشعر، مثل تساقط الشعر وتكسره.

فوائد قشر الموز للشعر:

يُعتبر قشر الموز واحدًا من أشياء الطبيعية الأكثر فائدة للشعر، حيث يساعد في تعزيز نمو الشعر وتكثيفه بشكل كبير. ولهذا السبب، يتم تضمين قشر الموز في العديد من الوصفات المستخدمة للعناية بالشعر ومعالجته من التساقط والتكسر. واحدة من أهم الأقنعة للشعر هي قناع الليمون وقشر الموز. يتم تحضير القناع على النحو التالي:

1. ضعي قشر الموز في الخلاط واخلطيه حتى يصبح ناعمًا تمامًا.

2. بعد ذلك، ضعي عصير الليمون على قشر الموز وامزجي الخليط جيدًا.

3. يُطبق هذا القناع على الشعر بعد غسله بكوب من الحليب أولاً.

4. يُترك القناع على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة، ثم يُغسل الشعر بالشامبو والماء الفاتر.