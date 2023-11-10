دوت الخليج - كتب احمد صلاح - علي الرغم من الحديث المتكرر من الجميع في هذه الفترة حول الاستخدامات المختلفة لقصافة الأظافر الا انها تعد من الأشياء المهمة الموجودة لدى الإنسان ، حيث انها من أهم الادوات التي يتم بها إكتمال النظافه الشخصية،ويجب أن يكون لدى كل شخص قصفته الخاصة تجنبا لانتقال العدوى أو الإصابة بالأمراض،وهناك استخدامات عديدة للقصافة قد لا يعرفها البعض . استخدامات قصافة الأظافر يمكنك استخدامها في قطع أسلاك الكهرباء دون الحاجة لشيء مخصص لذلك.

يمكنك استخدامها بدلا من حمالة الهاتف المحمول وذلك عن طريق عملها كحمالة للهاتف المحمول عند مشاهدتك لأي شيء عليه.

يمكن استخدام القصافة عند فتح زجاجات مشروبات غازية. طرق العناية بالأظافر قم بقص الأظافر بعناية باستخدام مقص أظافر حاد، وقم بتدوير أطراف الأظافر برفق للحصول على أظافر صحية.

تجنبي قضم أو تقشير أظافرك، لأن ذلك قد يضر أظافرك.

لا تستخدم اللأظافر كأدوات أي استخدمها لفتح الأشياء.

يساعد الحفاظ على أظافرك جافة ونظيفة على منع البكتيريا من النمو تحت أظافرك.

ارتدِ قفازات إذا كنت تستخدم الماء لفترات طويلة لأن استخدام الماء لفترات طويلة يمكن أن يتسبب في تكسر الأظافر.

رطبي أظافرك بالمرطب وتأكدي من فرك أظافرك جيدًا عند وضع كريم اليد.

ضعي طبقة واقية على أظافرك يمكن أن يساعد مقوي الأظافر في تقوية أظافرك وحمايتها. أريحي أظافرك مما يعني عدم تكرار عملية المانيكير دائمًا ؛ لأنها تضعفها.

تأكد من شراء منتجات جيدة لطلاء الأظافر والابتعاد عن المواد الكيميائية مثل ثنائي بيوتيل الفثالات.

تنظيف الأظافر وتطهيرها بانتظام.

استشر طبيبك حول تناول مكملات البيوتين ، حيث وُجد أن المكملات تساعد في تقوية الأظافر الهشة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طول عمرنا واحنا بنستخدمها غلط .. استخدامات عبقرية لقصافة الاظافر مش هتتوقعيها .. مطلعتش للاظافر بس!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.