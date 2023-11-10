“وصفة خطيرة احلى من المطاعم 100 مرة”!!.. تعرفي على أفضل طريقة لقلي البطاطس بدون زيت والطعم لذيذ لا يقاوم.. لما تجربيها مش هتستغني عنها طول عمرك!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البطاطس المقلية من أكثر الأكلات المحببة لدى الصغار والكبار لما تتميز به من قرمشة خطيرة وطعم لذيذ وشهي لا يقاوم، لذا يفضل تناولها الكثيرين كوجبة خفيفة أو بجانب الوجبات السريعة والأطعمة الأخرى، ولكن الإكثار من تناولها قد يسبب الضرر الصحي بسبب تشربها كميات كبيرة من الزيت أثناء القلي، لهذا نقدم لكم بعض الأسرار والتريكات التي يمكن استخدامها عند قلي البطاطس للحصول على طعم رائع ومقرمش بدون نقطة زيت واحدة.

طرق قلي البطاطس

تعتاد معظم المطاعم والمحلات قلي البطاطس في الزيت العميق وهي الطريقة الشائعة والمستخدمة في جميع أنحاء العالم وجميع مطاعم الوجبات السريعة الشهيرة لاعتبارها أسرع وأسهل طريقة لتحضير البطاطس المقلية وكذلك أقل تكلفة في إعداد الطعام، ولكن برغم طعمها اللذيذ الذي لا يقاوم فهي تشكل خطر بالغ على صحة الإنسان لما تحتويه من سعرات حرارية ودهون بنسب كبيرة قد تصيب الإنسان بالأمراض المختلفة، لذلك ينصح بعدم الإكثار من تناولها لما لها من آثار سلبية ضارة بالصحة.

أفضل الطرق الصحية في تحضير البطاطس المقلية

هناك العديد من الطرق الصحية لعمل البطاطس المقلية بطعم شهي ولذيذ استخدام الزيت في القلي منها التالي: