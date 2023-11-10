دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد تطبيق الواتساب بعد عدة تعديلات حدثت به في الآونة الاخيرة هو الصديق الأقرب لكل الأشخاص ، فقد يجد العديد منا راحته عند استخدام هذا التطبيق أكثر من وجود بعض الاشخاص ، ويتم استخدامه سواء لمشاركة الأصدقاء والأحباء، أو متابعة مجريات الأمور بالعمل، ولكن عند الشعور بأن هناك من يتطلع علي خصوصيات حياتنا تكمن المشكلة، حيث يعد هذا تجسسا واضحا على خصوصية الأشخاص، وتسريب الصور والفيديو والتسجيلات وغيرها ، ولذلك يجب الحظر ومعرفة الطرق الت يتم بها حماية البيانات علي واتساب .
طريقة معرفة ان كان الواتساب مخترق ام لا
عن طريق ثلاث خطوات بسيطة تسطيع التحقق من اختراق واتساب أم لا، ويمكنك اتباعها كالتالي:
- الدخول إلى واتساب WhatsApp .
- اختيار الإعدادات settings ، أو اختيار الثلاث نقاط الموجودة أعلى الشاشة.
- من ثم اختيار الأجهزة المرتبطة Linked devices .
- سيعرض لك جميع الأجهزة المُستخدمة لواتساب الآن وأماكن تواجدها، وأسماء الأجهزة .
- تستطيع من خلاله معرفة أجهزتك من الأجهزة الغريبة .
- تحصل على الجهاز المخترق وتضغط عليه .
- ثم اختيار تسجيل الخروج Log out .
كيفية تأمين واتساب بمنع اختراق الخصوصية
- انتقل إلى تطبيق واتساب؛ واضغط على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة في أعلى يمين الشاشة.
- اختر (الإعدادات) Settings.
- اختر (الحساب) Account.
- اختر (المصادقة الثنائية) Two-step verification.
- اختر (تفعيل) Enable.
- وهنا سيطلب منك التطبيق إدخال رمز مرور مكون من ستة أرقام، ثم تأكيده عن طريق إدخال الرقم مرة أخرى.
- احتفظ بهذا الرقم لأنه سيكون كلمة المرور الجديدة التي ستستخدمها لفتح حسابك على واتساب بطريقة أساسية.
- أيضًا سيطلب منك إدخال عنوان بريد إلكتروني، ويفضل إدخاله بشكل صحيح لأنه سيكون الوسيلة المستخدمة في حالة الاختراق سيرسل تطبيق واتساب إليه رابطًا يمكنك استخدامه لتعطيل المصادقة الثنائية إذا فقدت أو نسيت رمز المرور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعرف لو كنت متراقب !! .. كيفية معرفة اختراق الواتساب وحماية نفسك من خطر الاختراق وتحافظ على الخصوصية!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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