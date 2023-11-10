اعرف لو كنت متراقب !! .. كيفية معرفة اختراق الواتساب وحماية نفسك من خطر الاختراق وتحافظ على الخصوصية!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد تطبيق الواتساب بعد عدة تعديلات حدثت به في الآونة الاخيرة هو الصديق الأقرب لكل الأشخاص ، فقد يجد العديد منا راحته عند استخدام هذا التطبيق أكثر من وجود بعض الاشخاص ، ويتم استخدامه سواء لمشاركة الأصدقاء والأحباء، أو متابعة مجريات الأمور بالعمل، ولكن عند الشعور بأن هناك من يتطلع علي خصوصيات حياتنا تكمن المشكلة، حيث يعد هذا تجسسا واضحا على خصوصية الأشخاص، وتسريب الصور والفيديو والتسجيلات وغيرها ، ولذلك يجب الحظر ومعرفة الطرق الت يتم بها حماية البيانات علي واتساب .

طريقة معرفة ان كان الواتساب مخترق ام لا

عن طريق ثلاث خطوات بسيطة تسطيع التحقق من اختراق واتساب أم لا، ويمكنك اتباعها كالتالي:

الدخول إلى واتساب WhatsApp .

اختيار الإعدادات settings ، أو اختيار الثلاث نقاط الموجودة أعلى الشاشة.

من ثم اختيار الأجهزة المرتبطة Linked devices .

سيعرض لك جميع الأجهزة المُستخدمة لواتساب الآن وأماكن تواجدها، وأسماء الأجهزة .

تستطيع من خلاله معرفة أجهزتك من الأجهزة الغريبة .

تحصل على الجهاز المخترق وتضغط عليه .

ثم اختيار تسجيل الخروج Log out .

كيفية تأمين واتساب بمنع اختراق الخصوصية