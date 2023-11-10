دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحلم معظم النساء والفتيات بالتمتع ببشرة شابة متألقة مليئة بالحيوية والنضارة حتى بعد التقدم في السن لذا تبحثن دائماً عن أفضل الوصفات الطبيعية والخلطات التجميلية التي تعمل على زيادة ترطيب وتنعيم البشرة والتخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تسبب الشعور بالضيق والانزعاج، لذا تعد وصفة بذور الكتان من أكثر الوصفات فاعلية لعلاج جميع مشاكل البشرة من الحبوب والبثور وكذلك شد الجلد للتخلص من علامات التقدم في العمر، لذلك دعونا نتعرف معاً على كيفية تحضير سيروم بذور الكتان لإستعادة الشباب والنضارة في وقت قياسي.
مكونات سيروم بذور الكتان للبشرة
تعد هذه الوصفة هي الحل الأمثل للقضاء على مشكلات البشرة واستعادة مرونتها وحيويتها، فهي وصفة طبيعية مغذية ومفيدة دون أي آثار جانبية على البشرة، كما يمكن تحضيرها بكل سهولة في المنزل بسبب توفر مكوناتها في كل بيت والتي عبارة عن التالي:
- ملعقة كبيرة من بذور الكتان.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو جوز الهند.
- كوب من الماء.
- ملعقة كبيرة من جل الصبار.
- 2 من ورق الغار.
خطوات تحضير سيروم بذور الكتان لإستعادة الشباب والنضارة للبشرة
إليكي أفضل وصفة طبيعية لنضارة وتجديد خلايا البشرة للتمتع بإطلالة جذابة وشابة بعيداً عن استخدام مستحضرات التجميل والمواد الكيماوية الضارة، حيث يمكنك تحضيرها في المنزل بكل سهولة وبخطوات بسيطة كالتالي:
- نحضر إناء عميق به كوب من الماء مع إضافة ملعقة كبيرة من بذور الكتان وورقتين من ورق الغار.
- نرفع الخليط على النار حتى يصل إلى الغليان ويثقل قوامه.
- نصفي الخليط في الحال قبل ما يصير سميك كالجل.
- نتركه يهدأ قليلاً ثم نضيف جل الصبار والزيت المتوفر لديك مع المزج الجيد حتى نحصل على سيروم متجانس بدون أي تكتلات.
- يتم استخدام هذا السيروم الرائع على البشرة يومياً للحصول على أفضل النتائج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “وصفة جبارة برخص التراب”!!.. تعرفي على خلطة “بذور الكتان” الرهيبة للعناية بالبشرة.. هترجعي شباب حتى لو عمرك فوق ال70 سنة!!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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