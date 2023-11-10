“لغز حير الملايين”!!.. هل تعلم ما هو جمع كلمة “انسان” في اللغة العربية.. الإجابة صادمة لا يعرفها إلا الأذكياء فقط!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر اللغة العربية من أعظم وأغنى لغات العالم حيث تعد بحر غاص فيه الكثيرين من علماء وفقهاء اللغة لدراسة العديد من فروعها الزاخرة منها الصرف والنحو والبلاغة والشعر وغيرها من الفروع الأخرى التي كرث الملايين من الباحثين حياتهم في التعمق في معانيها ومصطلحاتها التي احتار فيها الملايين والملايين من الناس، لذلك نقدم لكم لغز اليوم الذي هو واحداً من الألغاز اللغوية المحيرة والصعبة التي شغلت الأذهان وأثارت فضول الكثيرين وهو جمع كلمة “انسان”.

كلمة “انسان” في اللغة العربية

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن جمع كلمة انسان التي حيرت أغلبية عباقرة اللغة العربية، وذلك بهدف معرفتها كمعلومة هامة يمكن أن تأتي كسؤال صعب في أحد امتحانات مادة اللغة العربية، لهذا قام العديد من معلمي اللغة العربية بمحاولة توضيح إجابة هذا السؤال وحل اللغز المحير للطلاب الذي بالفعل تم رصده في عدد كبير من الامتحانات السابقة للمادة وقد واجه الطلاب صعوبة في حله مما تسبب في فقد درجات هذا السؤال.

ما هو جمع كلمة “انسان” ؟

قام أحد أساتذة اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة بني سويف بتوضيح الإجابة الصحيحة فيما يتعلق بجمع كلمة انسان في اللغة العربية، حيث أشار أن كلمة إنسان جمعها “أناس، أناسي”، موضحًا بذلك أنَّ جمعها أصله “أناسين”، على وزن “فعاليل”، وجاءت هذه الإجابة صدمة كبيرة لجميع الطلاب في جميع مراحل الثانوية العامة.