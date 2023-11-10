“كنز لا يقدر بثمن”!!.. تعرفي على وصفة سحرية من “قشور الموز” لشعر ناعم وطويل كشعر الهنود.. اوعي ترمي كنز أغلى من الذهب في بيتك!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الموز من أكثر الفواكة المحببة لدي الجميع من الصغار والكبار على حد سواء لما يمتاز به من طعم لذيذ ومذاق رائع لا يقاوم بالإضافة إلى قيمته الغذائية العالية لما يحتويه من نسبة كبيرة من المعادن والفيتامينات أهمها البوتاسيوم والعديد من المواد الغذائية المفيدة والمغذية لصحة الجسم، ولكن ما لا يدركه الكثيرين أن لقشور الموز أهمية كبيرة ومفعول سحري في علاج الكثير مشاكل الشعر عن طريق وصفات طبيعية نستعرض بعض منها في السطور التالية.

وصفة قشور الموز وعصير الليمون للعناية بالشعر

يعد ماسك قشور الموز مع عصير الليمون من أفضل الماسكات الطبيعية الفعالة والمفيدة لعلاج الشعر من التساقط والتقصف، ولتحضير هذه الوصفة يجب إتباع التالي:

نقوم بوضع قشور الموز في الخلاط وضربها جيداً حتى نحصل على قوان ناعم تماماً.

نضيف عصير الليمون مع التقليب المستمر للوصول إلى خلطة ناعمة ومتجانسة.

نغسل الشعر أولاً بكوب من الحليب قبل استخدام الماسك على الشعر.

نوزع هذا الماسك على الشعر من الجذور إلى الأطراف مع التدليك لفروة الرأس.

نتركه لمدة لا تقل عن ساعة ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو.

سوف تلاحظي نعومة وحيوية للشعر مع تكرار الوصفة لعدة مرات.

فوائد قشر الموز للشعر

تحتوي قشور الموز على العديد من الفوائد العلاجية والصحية للشعر حيث يساعد في زيادة نمو وكثافة الشعر بشكل ملحوظ مما جعلها عنصر مهم وفعال في تحضير العديد من الوصفات والخلطات الطبيعية لعلاج التساقط والهيشان والتقصف للتمتع بشعر صحي وناعم ملئ بالحيوية واللمعان.