“عندك كنز أغلى من الذهب في بيتك وانت مش عارف”!!.. ابحث عن “ملعقة السنبلة” في منزلك في الحال وهتبقى مليونير… طلعت تساوي ملايين واحنا مش عارفين!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك العديد من الأشخاص ممن يبحثون عن كل ما هو نادر وقديم سواء من الأنتيكات أو العملات القديمة ويقومون بشرائها مهما سعرها بمبالغ باهظة، كما ظهرت ضجة هائلة مؤخراً على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت تتحدث عن أهمية ملعقة السنبلة التي تزايد سعرها بشكل كبير مما جعل الكثيرين يعتقدون أنها مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة، لذلك قام البعض بالبحث عن صحة هذه الأخبار ومعرفة حقيقة سعر ملعقة السنبلة القديمة التي وصلت قيمتها إلى آلاف الجنيهات.

تاريخ صنع ملعقة السنبلة القديمة

يعود تاريخ صناعة الملعقة لعام 1970 عندما قام بعض التجار بإستيرادها من إنجلترا بكميات كبيرة وهائلة حيث اشتهرت بشكلها المميز المحفور عليه رمز السنبلة والتي جاءت بصناعة من مادة من الألومنيوم اللامع ذات اللون الفضي المتميز، لهذا أقبل على شرائها الملايين في ذلك الوقت وانتشرت بشكل كبير في جميع البلدان العربية وبالأخص جمهورية مصر العربية، لهذا تتوفر لدى معظم البيوت ولا يخلو بيت من وجودها.

سعر ملعقة السنبلة في وقتنا الحالي

انتشرت الأخبار على منصات التواصل الاجتماعي موضحة التزايد الكبير في سعر ملعقة السنبلة القديمة إلى آلاف الجنيهات مما أثار فضول الكثيرين لمعرفة السبب الحقيقي لهذا، ولكن قام أحد خبراء المقتنيات القديمة بتوضيح عدم صحة هذا الأمر وأن سعرها لا يتعدى 30 جنيهاً فقط، كما لابد من توافر مواصفات معينة في الملعقة لكي تباع بهذه المبالغ الضخمة.