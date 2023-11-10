“خليكي ست بيت شاطرة ولهلوبة”!!.. تعرفي على طريقة عبقرية في “تقشير الرمان” بسرعة الصاروخ… هتقدري تخلصي 10 كيلو من الرمان في دقائق معدودة!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الرمان من أفضل الفواكهة الشتوية التي يعشق تناولها الكثيرين من الصغار والكبار لما يتميز به من طعم لذيذ ومميز لا يقاوم بالإضافة إلى فوائده الصحية الكثيرة والمفيدة لجسم الإنسان، حيث يحتوي على نسبة كبيرة من المعادن أهمها عنصر الحديد الذي يعوض نقص الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، ولكن هناك صعوبة تواجه معظم الأمهات وربات البيوت في تقشير الرمان الذي يستغرق الكثير من الوقت والمجهود، لذا نحاول تقديم يد المساعدة بعرض بعض الأفكار الذكية التي تمكنك من تفريط أكبر كمية من الرمان في دقائق معدودة.
طرق عبقرية لتقشير الرمان بسرعة الصاروخ
هناك العديد من الأفكار التي قد تساعد معظم ربات البيوت في تقشير كميات كبيرة من الرمان بكل سهولة دون تعب أو مجهود منها استخدام قطاعة التفاح عن طريق إتباع الخطوات البسيطة التالية:
- نقوم بإحضار ثمرة من الرمان نظيفة ومغسولة مع وضع قطاعة التفاح من فوقها.
- نضغط بالقطاعة حتى نستطيع تقطيع الثمرة لعدة قطع متساوية.
- نفرط كل قطعة على حدة بكل سهولة ويسر في طبق عميق.
- كما يمكن استخدام ملعقة من الخشب في ضرب القشرة الخارجية لثمرة الرمان لتفريط حبات الرمان بسرعة وسلاسة.
استخدام غطاء الزجاجة في تفريط الرمان
إليكي فكرة جهنمية باستخدام أداة بسيطة ومتوفرة في كل بيت وهو غطاء زجاجة بلاستيك من خلال إتباع التالي:
- نقوم بوضع غطاء زجاجة فوق ثمرة الرمان.
- نستخدم السكين للتحديد حول غطاء الزجاجة.
- ثم نحدد عدد من الخطوط على الرمان بالسكين من جميع النواحي.
- بعدها اضغطي برفق على غطاء الزجاجة لتقشير الرمان وفصلها من القشرة الخارجية.
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