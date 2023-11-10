“احذر تكون من الممنوعين من السفر”!!.. وزارة الداخلية تطالب أصحاب هذه “البطاقات الشخصية” التوجه في الحال إلى أقرب سجل مدني.. تهديد صارم بالحبس والغرامة!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصدرت وزارة الداخلية قرارات هامة بتوجيهات قيادية تحذيرات شديدة اللهجة والمنع من السفر لأصحاب بطاقات الرقم القومي المنتهية والمخالفة، كما تلزمهم بضرورة التوجه إلى أقرب سجل مدني بهدف تجديد أو استخراج بطاقة الرقم القومي حتى لا يتم تعرضهم للعقوبة الشديدة والغرامات، حيث يتعرض الكثير من المواطنين لنسيان أمر التجديد أو استخراج بطاقة الرقم القومي الجديدة، لهذا شددت وزارة الداخلية على أهمية ذلك بفرض عدد من الغرامات على المواطنين المخالفين والتي سوف نستعرضها معكم الآن.

ما هي الغرامات المفروضة على بطاقة الرقم القومي المخالفة؟

أوضحت وزارة الداخلية أن هناك غرامات مالية مفروضة على جميع المخالفين من حاملي البطاقات الشخصية بجانب المنع من السفر والتي تتمثل في التالي:

في حالة التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي عند بلوغ الشخص السن القانوني يتعرض لمخالفة مالية تقدر ب 100 جنيه.

وهناك غرامة قدرها 50 جنيه لمن يتأخر ثلاثة أشهر عن تجديد البطاقة الشخصية بعد انتهائها.

أيضاً تفرض وزارة الداخلية غرامة مالية 50 جنيه في حالة عدم تحديث بيانات البطاقة عند حدوث أي تغييرات في الحالة الاجتماعية أو الوظيفية.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

لابد من توفر بعض الأوراق والمستندات الهامة عند استخراج بطاقة الرقم القومي يمكن ذكرها في النقاط التالية: