للمتزوجات فقط .. ضعي زيت الزيتون مع الموز في هذا المكان من الجسم ولن تستغني عنها أبدا !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من الأمور التي تشكل أهمية وأولوية لدى النساء على اختلاف الفئة السنية التي ينتمون لها هي الجمال وكل ما يتصل به من اشياء وتفاصيل مهما كانت صغيرة وتراها بسيطة فمنذ نعومة أظافرهن تجد أن النظرة الجمالية للأشكال والألوان لديهم بشكل فطري ، لذا تجد أن معظم الفتيات لديهن عناية كبيرة وشديدة بمظهرهن الخارجي وكذلك نظافة الجسد ، حتى يكن في أبهى حلة ، لذا يبحثن عن وصفات طبيعية بعيدا عن مستحضرات التجميل التي تكلفهم الكثير من الأموال وأحيانا يكون لها عرض جانبي خطير

جدير بالذكر أن الوصفة التي نحن على وشك أن نوضحها لكم من خلال مقالنا هذا تحتوي على عنصريين من الطبيعة هما الموز وزيت الزيتون حيث أن لكل منهما فوائد متعددة فالموز مصدر غني بالفيتامينات والمعادن التي تمد الجسم وزيت الزيتون لا غني عنه ويستخدم في أغراض متعددة لذا لنرى كيف يمكننا الاستفادة من ذلك المكونين العظيمين

– طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون والموز للشعر