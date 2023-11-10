“هتبقى مليونير بخطوات بسيطة لا تخطر على بال العفريت الأزرق”!!.. تعرف على 5 خطوات لاستخراج “الذهب” من الأرض بكل سهولة..جربها بنفسك وهتدعيلي!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الذهب من أكثر المعادن الثمينة الذي يستخدمه الإنسان بالعديد من الأشكال على مر السنين منذ القدم، حيث يحب الجميع اقتنائه لقيمته النفيسة والثمينة المعروفة عند الجميع لهذا يسعى الكثيرين بشرائه للزينة أو الاستثمار لأن قيمته تت ايد باستمرار مع الوقت اذا يفضل معظم الناس ادخار أموالهم واستثمارها في شراء الذهب، ولكن ما لا يعلمه الكثيرين أن استخراج الذهب وتنقيته من الرمال من باطن الأرض عملية شاقة وصعبة تتطلب الكثير من المعدات والمهارات التي تستغرق خطوات معقدة نستعرضها معكم الآن خلال السطور القليلة القادمة.

أفضل الطرق لاستخراج الذهب من باطن الأرض

يستخرج الذهب من داخل الصخور والرمال الكثيفة والمليئة بالمعادن حيث يكمن في عروق الذهب التي يتم التنقيب عنها باستخدام أدوات ومعدات حديثة بجانب الفرق والخبراء المتخصصين في هذا المجال، والجدير بالذكر أنه لا يبدأ بالحفر والتنقيب إلا بعد استشعار الأجهزة لوجود عروق الذهب في باطن الأرض.

خطوات استخراج معدن الذهب النفيس من الأرض

يتم استخراج الأحجار وتجميعها في مرحلة التنقيب لكي يتم الطحن والتحضير لكي يفصل بين الذهب والتراب عن طريق غسل الأحجار الكريمة جيداً ثم وضعها في أحواض مليئة بالزئبق الأبيض، بعد ذلك سوف نلاحظ ترسب ذرات الذهب في القاع بينما الأتربة والشوائب تطفو على السطح ليتم إتخاذ المراحل التالية: