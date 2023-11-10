اتخلصي منهم فورا…”طرق طبيعة للتخلص من الصراصير” جربيها وانسي خالص المبيدات الحشرية وصفات جبارة!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتعرض الكثير من ربات المنزل عن وجود مشكلة وهي وجود الصراصير داخل المنزل حيث انهم يعانون من ظهور هذه المشكلة حيث أنهم يقعون في مواقف محرجة أمام الجميع كما أن الصراصير من الحشرات البشعة تجعل ربات المنزل في حالة كبيرة من الإزعاج لذلك يبحث الكثير مجن ربات المنزل عن وصفات طبيعية للتخلص من تلك الظاهرة المزعجة لذلك نقوم بمساعدتهم ونقوم بتقديم وصفات طبيعية بمكونات طبيعية للقضاء على جميع الحشرات دون اللجوء إلى المبيدات الحشرية التي لها أضرار كثيرة على أفراد الأسرة لذلك سوف نقوم بتقديم الوصفات من خلال السطور التالية.

طريق طبيعية للتخلص من الصراصير

يمكن التخلص من الصراصير بأكثر من طريقة كما أن هذه الطرق سهلة وبسيطة وغير مكلفة لذلك يمكن استخدام الخل والملح في التخلص من الصراصير بشكل نهائي وذلك عن طريق وضع كمية من الماء في بخاخ ثم نقوم بإضافة إليه كمية من الخل وكمية من الملح نقوم برج كل هذه المكونات في البخاخ ونقوم برش الأماكن المتواجد بها صراصير بصفة مستمرة كما يمكن استخدام ورق الغار للتخلص من جميع الحشرات الطائرة والزاحفة ايضا وذلك عن طريق حرق كمية من ورق الغار ووضعها في المبخرة ووضعها في أركان المنزل فهذه الطرق تقضي على الحشرات نهائيا.

استخدام الزيوت العطرية للتخلص من الصراصير

يمكن التخلص من الصراصير وجميع الحشرات من خلال استخدام الزيوت العطرية التي لها روائح نفاذة مثل زيت القرنفل وزيت النعناع فهذه الزيوت تعمل على طرد جميع أنواع الحشرات كما يمكن استخدامها عن طريق وضع كمية من هذه الزيوت على كرات من القطن ونقوم بوضعها في الأماكن التي يتواجد بها الصراصير وخاصة في المطبخ والأماكن التي يصعب تنظيفها بشكل يومي خاصة خلف الثلاجة والبوتاجاز.