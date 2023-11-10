هتقولي توتي كنت عايش دا كله وانا معرفش.. 3 ممبزات “للثقب حوض الحمام “هتندم انك مكنتش تعرفها قبل كدا!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك العديد من الأشياء المصنعة التي نستخدمها يوميًا ولا نلاحظ بعض الثغرات الموجودة بها، ومن أمثلة ذلك الأشياء التي قد تظهر بسيطة ولكن لها أهمية كبيرة في حياتنا اليومية. مثال على ذلك هو الثقب الموجود في حوض الحمام، حيث قد لا نعتبره أكثر من تفصيل تصميمي ولكنه في الحقيقة يلعب دورًا هامًا.

فوائد ثقب الحوض

فيما يلي نستعرض كيف يمكن أن يكون لهذا الثقب أهمية كبيرة:

تصريف المياه الزائدة في حالة انسداد الصرف الرئيسي للحوض، يقوم هذا الثقب بدور فعّال في تصريف المياه الزائدة إلى الصرف الخارجي، مما يمنع تسرب المياه إلى باقي أرجاء المنزل ويحمي الأثاث والأرضيات.

لوقاية من الأضرار الجسيمة بدون هذا الثقب، قد يحدث تجمع للمياه داخل الحمام، مما يؤدي إلى تلف هياكل المنزل والحوائط. هذا يمكن أن يسبب أضرارًا جسيمة ويؤثر على سلامة المبنى.

منع حوادث الماء الكهربائي إذا تسرّبت المياه إلى المناطق الكهربائية في المنزل، فإن هذا يزيد من احتمال حدوث حوادث كهربائية خطيرة. الثقب في حوض الحمام يقلل من هذا الخطر بتوجيه المياه إلى مصدر التصريف.

أشياء فى المنزل لا نعلم عنها شيء

القطعة الدائرية في ظهر القميص تلك القطعة الدائرية هي “حلقة الشماعة”، وتستخدم لتعليق القمصان على الشماعات بشكل أفقي. يمكن تجنب تكوين التجاعيد على الأكمام باستخدامها عند تعليق القمصان.

الثقب الصغير في القفل هذا الثقب الصغير يُسمى “ثقب التنفيذ” أو “ثقب الإفراغ”، ويستخدم لتسهيل فتح القفل عندما يكون هناك ضغط هوائي داخل القفل. يمكن استخدام دبوس أو قطعة رفيعة للضغط في هذا الثقب لتحرير القفل.