فاتك كتير لو مكنتش تعرف .. شركة الكهرباء “تحذر أصحاب العدادات القديمة”..مترجعش تقول معرفش !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في حياتنا اليومية، الكهرباء لها دور أساسي في تشغيل المنازل والأعمال التجارية، وعلى الرغم من توفرها عبر شركات متخصصة، يتوجب علينا دفع فواتير شهرية كتكلفة لهذه الخدمة الأساسية. ومع ذلك، يجب على الجميع الامتثال للقوانين والتعليمات المحددة لتجنب فصل التيار الكهربائي ورفع العداد. في هذا المقال، سنلقي نظرة على الحالات التي تستدعي هذه الإجراءات ونقدم بعض النصائح لتقليل استهلاك الكهرباء وتخفيض فواتير الكهرباء.
شركة الكهرباء تحذر أصحاب العدادات القديمة
عدم تسجيل العداد لمدة شهرين متتاليين وفقًا لطلب الشركة: يلزم المشتركين تزويد الشركة بقراءات دورية للعداد، وإذا فُشلوا في ذلك، فإنهم قد يواجهون فصلًا في التيار الكهربائي.
تخريب العداد بشكل متعمد دون إبلاغ الجهات المختصة يتسبب في تعريض الشخص المتورط للعقوبات، ويمكن أن يؤدي إلى قطع التيار الكهربائي.
ستخدام اتصالات غير مرخصة أو التلاعب غير القانوني بالاتصالات يمكن أن يتسبب في تقصير العداد أو حتى سرقة التيار الكهربائي، مما يؤدي إلى فصل التيار وفرض عقوبات تشمل رفع العداد.
يجب تجنب الطرق غير السليمة لاستخدام الكهرباء، مثل عدم فصل القابس عن مصدر الكهرباء، ووضع الأجهزة في وضع الاستعداد، وترك شواحن الأجهزة غير المستخدمة، ووضع الأجهزة في وضع الاستعداد، مثل الميكروويف، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة استهلاك الكهرباء
يجب تجنب عدم دفع الفاتورة لمدة شهرين متتاليين، حيث يتعين دفع الفواتير في الوقت المحدد لتجنب فصل التيار الكهربائي
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