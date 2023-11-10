“ازاي ضاعت حياتنا واحنا مانعرفش أهميته” !!..تعرف علي أهمية “وضع الطيران” في الهاتف المحمول هتتصدم لما تعرف بجد!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تُعتبر وضع الطيران في هاتفك الذكي خاصية تعطيل الاتصالات اللاسلكية، مثل الإنترنت والمكالمات الهاتفية، وتعتبر فعّالة للغاية. على الرغم من أن الكثيرون يربطون استخدام وضع الطيران بالسفر فقط، إلّا أنه يحمل فوائد كبيرة يجب الاستفادة منها. فوائد وضع الطيران تنشيط الهاتف يُحسّن وضع الطيران أداء هاتفك من خلال التخلص من العمليات الخلفية الغير ضرورية، مما يزيد سرعته.

توفير البطارية يحافظ وضع الطيران على عمر البطارية لفترة أطول من خلال تعطيل جميع وظائف الاتصال والإنترنت، مما يكون خاصة مفيدًا في حالات الطوارئ.

عزل عن العالم الخارجي يمنحك وضع الطيران فرصة للاستراحة والابتعاد عن التشتت والانقطاعات التي يمكن أن يسببها الهاتف الذكي.

عدم الانزعاج يُمكن تفعيل وضع الطيران للحصول على فترات استراحة وتركيز دون تلقي اتصالات أو إشعارات مُزعجة.

حماية البيانات يُحقق وضع الطيران حماية للبيانات الشخصية عبر إيقاف الاتصال بالإنترنت والتخلص من الوصول غير المصرح به إلى الهاتف. طريقة تفعيل وضع الطيران الخطوات لتفعيل وضع الطيران على هاتفك: انتقل إلى قائمة الإعدادات على جهازك الذكي.

ابحث عن “وضع الطيران” في القائمة.

قم بتفعيل الوضع بواسطة التحريك للمفتاح المخصص أو بالنقر على الزر المخصص لتفعيله.

ستظهر رمز طائرة صغيرة في شريط الحالة، مشيرًا إلى تفعيل وضع الطيران.

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