“هتقولي إزاي عايشين دا كله وإحنا منعرفش”!!…فكرة جهنمية لإستخدام “الريموت” من غير حجارة استخدميها وانتي هتدعيلي!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الحياة اليوم تمضي في عصر يتميز بتطوّر التكنولوجيا وتصاعد المواجهات الاقتصادية. دائمًا ما نسعى إلى ابتكار حلول جديدة وسهلة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على أموالنا باستخدام مواد بسيطة وصديقة للبيئة. هناك طريقة بسيطة جدًا يمكن من خلالها تشغيل جهاز الدش والتلفزيون بدون بطاريات وبدون أي تكلفة، باستخدام مكون متوفر في كل منزل.

استخدام الريمون من دون حجارة

تقدم هذه الحيلة الذكية وسيلة لتشغيل أي ريموت في المنزل دون الحاجة للاعتماد على الحجارة. العقل البشري دائمًا ما يبتكر حلولًا سهلة وفورية لمواجهة نقص بعض الموارد. فورق الألومنيوم يصبح مفيدًا في تشغيل ريموت التلفزيون عندما تنفد البطارية، ولكن يتطلب تنفيذ هذه الفكرة العبقرية وجود حجر واحد فقط.

طريقة استخدام ورق الألمونيوم لتشغيل الريموت

لتجهيز بديل مؤقت لبطارية ريموت التلفزيون، يمكنك استخدام مقص صغير وورقة ألمونيوم. اتبع الخطوات التالية:

1. باستخدام مقص صغير، قص شريحة من ورق الألومنيوم بحجم بطارية الريموت.

2. لفي الشريحة بطولها لتشكل شكل حجر، ثم وضعها في مكان البطارية الفارغ، مع التأكد من تماس الشريحة بين القطبين الموجب والسالب للريموت.

3. ثم ضع حجرًا جديدًا في المكان الآخر في البطارية، وأغلق الريموت واستخدمه. بهذه الطريقة، يمكنك إنشاء “حجارة” للريموت باستخدام مكون بسيط وبدون تكلفة.