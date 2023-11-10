«ابسط يا عم حياتك هتتغير وتبقي من الاثرياء»!! …”الرسيفر القديم” بداخلة كنز هيغير حياتك 180 درجة …دور عليه واوعي تتخلص منه او تبيعه!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعيش التكنولوجيا في عصرنا الحالي تطوراً سريعاً ومستمراً، حيث يتم إطلاق أحدث الأجهزة والتقنيات بشكل يومي ومع هذا التقدم الهائل، قد يبدو للبعض أن الأجهزة القديمة أصبحت غير ذات قيمة أو فائدة ومع ذلك، يمكن القول إن الأجهزة القديمة، وبشكل خاص الرسيفرات القديمة، تحمل قيمة كبيرة وتلعب دوراً هاماً في عدة جوانب.

كنز بداخل الرسيفر القديم

بداخل الرسيفر، تجتمع عدة مكونات أساسية تلعب دورًا حيويًا في وظائفه المختلفة يشمل ذلك الشاحن الذي يكون مسؤولاً عن تصنيع الدوائر الكهربائية وتنظيم التيار والمقاومة يضم الرسيفر مجموعة من المقاومات الكهربائية التي تلعب دورًا أساسيًا في ضبط الدوائر وتحسين أداءها تُستخدم هذه المكونات أيضًا في عمليات إصلاح بوردات شاشات التلفزيون الكبيرة.

يحتوي الرسيفر أيضًا على لمبات صغيرة تُستخدم في أجهزة إصلاح الأعطال، حيث يتم استبدالها في الأجهزة الجديدة لاستعادة وظائفها بالإضافة إلى ذلك، يضم الرسيفر راوترًا يستخدم للتحكم في سرعة الأدوات المستهلكة، وكذلك في إضاءة المصابيح هذه المكونات تعمل سويًا بتناغم لضمان أداء فعّال ومستدام للرسيفر.

ابرز استخدامات رسيفر التلفزيون