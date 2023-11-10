دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر قشور البطاطس التي نقوم بالتخلص منها عادةً بعد تقشير البطاطس جزءًا هامًا يمكن الاستفادة منه بطرق مختلفة إن استخدامات قشور البطاطس لا تقتصر فقط على مساعدة البيئة من خلال تقليل النفايات، بل تتعدى ذلك إلى مجموعة واسعة من الفوائد الصحية والمنزلية في هذا المقال، سنستعرض بعض الاستخدامات المهمة لقشور البطاطس. استخدامات قشور البطاطس تنظيف المطبخ: تعتبر قشور البطاطس فعّالة في تنظيف الأواني والمقالي. يمكن استخدامها كمنظف طبيعي لإزالة الأوساخ العنيدة عن أسطح الطهي. تسميد النباتات: يحتوي جلد البطاطس على كميات كبيرة من المواد الغذائية، مثل البوتاسيوم والفوسفور، التي يمكن أن تكون فعّالة كسماد طبيعي للنباتات. عناية بالبشرة: القشور تحتوي على فيتامينات ومواد مفيدة للبشرة. يمكن استخدامها كقناع طبيعي لتنقية البشرة وترطيبها. . قاطع للروائح الكريهة: يمكن وضع قشر البطاطس في الثلاجة لامتصاص الروائح الكريهة وتركها منتعشة. صنع الصابون الطبيعي: يمكن تجفيف قشور البطاطس وطحنها لاستخدامها في صنع صابون طبيعي يحتوي على فوائد للبشرة. حماية النباتات من الآفات: يمكن استخدام ماء قشور البطاطس كرشاش طبيعي للحماية من الآفات التي تهاجم النباتات. تنظيف الأحذية: يمكن استخدام قشور البطاطس لتلميع الأحذية وإعطائها لمعانًا طبيعيًا. فوائد قشور البطاطس للشعر تغذية الشعر: قشور البطاطس تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية مثل فيتامين C والبوتاسيوم، والتي يمكن أن تساهم في تغذية فروة الرأس وتحسين صحة الشعر. تعزيز نمو الشعر: يُقال أحياناً أن قشور البطاطس قد تحتوي على مواد تعزز نمو الشعر، ولكن هذا يحتاج إلى المزيد من الأبحاث للتأكيد. مكافحة تساقط الشعر: بعض الأشخاص يستخدمون قشور البطاطس كوسيلة للتحكم في تساقط الشعر، ولكن يفتقر هذا الاستخدام إلى دعم علمي قوي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «عمرنا ضاع واحنا منعرفش قيمتها»!! … 7 استخدامات “لقشور البطاطس” محدش يتوقعها …قشور البطاطس بداخلها كنز اغلي من الذهب !! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.