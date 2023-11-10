“عشان مترجعشي تندم وتعيط”.. تنبيه هام من شركة المياة لاصحاب عدادات المياه سرعة التوجة فورا الي مقر الشركة.. “الحق نفسك لتندم ندم عمرك “

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شركه المياه والصرف الصحي تدعوا جميع المواطنين للقيام بخصوص مهمه في سبيل الاستدامه والمحافظة علي المياه،هذا الدعوه نتيجه لاسباب معينه، يتعين علي المواطنين التوجه علي وجه السرعه الي اقرب فرع، لذالك من خلال هذا المقال سوف نتعرف علي كافه التفاصيل عن نداء شركه المياه.

ما هي المستندات المطلوبة لتعليق إصدار فواتير المياه؟

جدير بالذكر أن المواطنين الذين قاموا بترك منازلهم لمدة طويلة سواء بسبب سفرهم أو غيره، حينها يتعين عليهم تقديم طلب تعليق إصدار فواتير المياه وهذا يحتاج إلى تقديم بعض الأوراق والمستندات وهي كالتالي:

البطاقة. الشخصية للشخص صاحب العداد.

تقديم آخر فاتورة للمياه ويتضح من خلالها استهلاك المياه للشخص.

تقديم رقم هاتف يكون ساري خاص بالشخص المتقدم لضمان التواصل معه بشكل سريع.

تقديم تسجيل يتضمن آخر قراءة تم تسجيلها من هذا العداد لكي يتم تحديد استهلاك المواطن للمياه بشكل دقيق.

طريقة تعليق إصدار فواتير المياه

يستطيع المواطن أن يقوم بتعليق إصدار فواتير المياه بكل سهولة وذلك عن طريق اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي: