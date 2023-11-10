دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شركه المياه والصرف الصحي تدعوا جميع المواطنين للقيام بخصوص مهمه في سبيل الاستدامه والمحافظة علي المياه،هذا الدعوه نتيجه لاسباب معينه، يتعين علي المواطنين التوجه علي وجه السرعه الي اقرب فرع، لذالك من خلال هذا المقال سوف نتعرف علي كافه التفاصيل عن نداء شركه المياه.
ما هي المستندات المطلوبة لتعليق إصدار فواتير المياه؟
جدير بالذكر أن المواطنين الذين قاموا بترك منازلهم لمدة طويلة سواء بسبب سفرهم أو غيره، حينها يتعين عليهم تقديم طلب تعليق إصدار فواتير المياه وهذا يحتاج إلى تقديم بعض الأوراق والمستندات وهي كالتالي:
- البطاقة. الشخصية للشخص صاحب العداد.
- تقديم آخر فاتورة للمياه ويتضح من خلالها استهلاك المياه للشخص.
- تقديم رقم هاتف يكون ساري خاص بالشخص المتقدم لضمان التواصل معه بشكل سريع.
- تقديم تسجيل يتضمن آخر قراءة تم تسجيلها من هذا العداد لكي يتم تحديد استهلاك المواطن للمياه بشكل دقيق.
طريقة تعليق إصدار فواتير المياه
يستطيع المواطن أن يقوم بتعليق إصدار فواتير المياه بكل سهولة وذلك عن طريق اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:
- اولا يقوم المواطن تقديم كافة الأوراق التي تفيد برغبة المواطن على تعليق إصدار فواتير المياه.
- يقوم المواطن تعبئة نموذج الطلب في مركز خدمة العملاء.
- يسدد المواطن المبالغ المطلوبة من أجل غلق المياه بالإضافة إلى تسديد المستحقات الخاصة بالاشتراك.
- أخطار الجهة المسؤولة بالقيام بغلق المنزل لمدة محددة لدواعي السفر أو غير ذلك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “عشان مترجعشي تندم وتعيط”.. تنبيه هام من شركة المياة لاصحاب عدادات المياه سرعة التوجة فورا الي مقر الشركة.. “الحق نفسك لتندم ندم عمرك “ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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