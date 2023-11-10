البطاطين هترجع تنور من جديد”.. طريقة جهنمية لغسل البطاطين في المنزل بمكون واحد فقط وبأقل مجهود .. “وفري لجوزك فلوس المغسلة “

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكثير من ربات المنزل تقوم بغسيل البطاطين استعداد لفصل الشتاء وهي من المهام الصعبة لدى البعض منا، لذا يلجأ الكثير إلى الدراي كلين أو المغسلة مما قد يسبب عبء مادي على بعض الأسر خصوصاً في حال وجود كميات كبيرة من البطاطين والألحفة ، وسوف نوضح لكم في هذا المقال غسل البطاطين بطريقه جهنمية .

كيفية غسيل البطاطين بأسهل طريقة وأقل مجهود

تعتمد تلك الطريقة على المنظفات للتخلص من كل الأتربة والأوساخ بدون تدخل:

ضعي البطانية في حوض الاستحمام.

أضيفي جل أو مسحوق الغسيل مع كمية من بيكربونات الصودا.

ضعي ماء دافئ ليغمر البطانية.

اتركي البطانية منقوعة عدة ساعات وسوف تخرج الأوساخ منها بدون تدخل منك.

اشطفي البطانية وأضيفي منعم الاقمشة ثم انشريها على سور البلكونة في المساء، حتى لا تكون أشعة الشمس قوية وتسبب جفاف في أنسجة البطانية.

غسل البطاطين داخل الغسالة

هناك الكثير من أنواع الغسالات ذات اتساع كبير، كما أنها تدعم خاصية غسل الأوزان الكبيرة للبطاطين، ما عليك سوى وضع بطنية واحدة متوسطة الحجم بداخلها، ثم ضيفي إليها كمية من جل الغسيل ومعطر الملابس، وبعض من بيكربونات الصوديوم، ثم عمل دورة خاصة بغسل الأوزان الثقيلة، ثم ضعي البطانية في الهواء ولابد من تعرضها لاشعة الشمس فترة طويلة.