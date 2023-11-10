الراقصة موكا تشعل غرائز الرجال بإطلالة تخطت فيها الخطوط الحمراء

أثارت الراقصة موكا الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت في مقطع فيديو وهي ترتدي إطلالة فاضحة، كشفت عن مفاتنها بشكل كبير.

وتصدرت الراقصه موكا محركات البحث وموقع التواصل الاجتماعي في ساعه الماضيه وذلك بعدما قامت بنشر فيديو لها من حفله رقص شهيره لها في احدى الافراح الشعبيه.

وظهرت موكا في الفيديو وهي ترتدي بدلة رقص ساخنة للغاية، كشف عن ساقيها بالكامل، كما كشف عن حمالات صدرها.

الراقصة موكا تثير الجدل لكونها الأكثر جرأة بدلاً من الرقص . لا يمكنك تخيل راتبها!

تحرص الراقصة موكا، التي لطالما أثارت الجدل بظهورها أمام الجمهور بفساتين جريئة، على إظهار سحر وأنوثة جسدها، الأمر الذي جعلها أمام القانون في الأيام القليلة الماضية بتهمة نشر الفسق والفجور ومتابعة الفسق. وأكد جمهور كبير أنها تقلد الراقصة صافينازي.

وأكدت الراقصة موكا خلال التحقيق أنها لم تسعى إلى الفتنة والغريزة على الإطلاق، بل أحببت الفنون المسرحية، مشيرة إلى أنها كانت تتقاضى حوالي 200 ألف جنيه شه

وليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها موكا الجدل بسبب إطلالاتها، حيث سبق لها أن نشرت العديد من الصور والفيديوهات وهي ترتدي ملابس ضيقة وفاضحة.

وتعتبر موكا من أشهر الراقصات في مصر، وتشتهر بإطلالاتها المثيرة للجدل.

أثار الفيديو موجة من التعليقات، حيث علق أحد المتابعين قائلاً: "موكا جميلة، لكن إطلالتها هذه كانت خادشة للحياء".

وعلق آخر قائلاً: "موكا تحب إثارة الجدل، ودائماً ما تنشر صورًا فاضحة".

فيما دافع البعض عن موكا، حيث علق أحد المتابعين قائلاً: "موكا حرة في اختيار ملابسها، ولا أحد يحق له أن يتدخل في حياتها الشخصية".

وعلق آخر قائلاً: "موكا فنانة، ووظيفتها أن تبدو جميلة، وإطلالتها هذه كانت ناجحة للغاية".