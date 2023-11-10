«اشتريه بسرعة لو مش عندك »!! …ماسك “كريم ميبو” والنشا المعجزة لتفتيح وتوريد البشرة وإزالة التجاعيد …بشرتك هتتغير 180 درجة!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر كريم ميبو واحدًا من المستحضرات الجمالية التي اكتسبت شهرة بين النساء بسبب فوائدها المتعددة وقدرتها على تحسين حالة البشرة يُعتبر العناية بالبشرة جزءًا أساسيًا من روتين الجمال لدى العديد من الأفراد، ولذلك يلجأون إلى منتجات متنوعة لتحسين مظهر البشرة والحفاظ على صحتها، كريم ميبو يحتوي على تركيبة فريدة من المكونات التي تعمل بتناغم لتحقيق فوائد متعددة.

ماسك كريم ميبو والنشا للبشرة

كريم الـ “ميبو”: يُستخدم كمرطب للبشرة. يحتوي على مكونات تعزز الترطيب وتساعد في تحسين ملمس البشرة .

زيت جوز الهند: يعمل على ترطيب البشرة وتهدئتها. يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للبشرة .

النشا: يستخدم لإعطاء الخليط قوامًا ولزوجة. يمكن أن يساعد في امتصاص الزيوت الزائدة من البشرة .



الطريقة:

في وعاء صغير، امزجي كريم الـ “ميبو” والنشا وزيت جوز الهند حتى تحصلي على خليط متجانس. ضعي الخليط بلطف على وجهك باستخدام حركات دائرية. اتركي القناع على وجهك لبضع دقائق حتى يجف. اشطفي وجهك بالماء الفاتر لإزالة القناع. يمكنك استخدام مرطب آخر بعد ذلك، خاصة إذا كنت تتبعين روتين العناية بالبشرة.

هذا القناع يمكن أن يكون مفيدًا لترطيب البشرة وتحسين ملمسها. قد تحتاجين إلى تجربة الوصفة لتحديد ما إذا كانت تناسب بشرتك بشكل جيد.

طرق تفتيح البشرة

واقي الشمس: استخدمي واقي الشمس بشكل يومي، حتى في الأيام الغائمة. حماية البشرة من أشعة الشمس تساهم في منع تصبغ البشرة وتفتيحها.

العناية بالبشرة الطبيعية: استخدام المكونات الطبيعية مثل العسل، وعصير الليمون، واللبن يمكن أن يساعد في تفتيح البشرة. يجب استخدامها بحذر لتجنب التحفيز الزائد للبشرة.