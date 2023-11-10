«الحق حياتك في خطر »!! …وزارة الصحة تحذر من “سلق البيض” بهذه الطريقة فهو يؤدي الي الإصابة بأمراض خطيرة…احذر قبل فوات الاوان!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يُعتبر سلق البيض من أسهل وأسرع الوسائل لتحضير وجبة لذيذة وغنية بالفيتامينات ومع ذلك، يمكن أن تكون هناك فنون خاصة حتى في أسلوب طهي هذا الطعام البسيط. في هذا المقال، سنتحدث عن الطريقة الخاطئة لسلق البيض، ونستخلص دروسًا قيمة من الأخطاء المحتملة.

مخاطر سلق البيض بطريقة خطأ

عندما تترك البيض يغلي لفترة طويلة على النار، يمكن أن تحدث تغييرات في خصائصه الفيزيائية والكيميائية تبدأ بروتينات البيض في التكتل والتغير، مما يؤثر على قوام البيض وجودته يمكن أن يؤدي طهي البيض لفترة طويلة إلى فقدان الرطوبة وتجفيفه، مما يجعله أقل طريًا ولذيذًا.

أحد المخاطر الكبرى هي زيادة خطر التسمم الغذائي عندما يتم ترك البيض يغلي لفترة طويلة، يمكن أن تتكون بكتيريا ممرضة مثل السالمونيلا داخل البيض هذه البكتيريا يمكن أن تكون مسببة للأمراض إذا تم تناول البيض الذي يحتوي عليها الحرارة العالية تقتل هذه البكتيريا، لذا يجب طهي البيض بشكل كامل وعدم تركه على النار لفترة طويلة دون مراقبة.

فوائد البيض المسلوق